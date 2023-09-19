進口蛋衝擊食安　北市校園、補習班與課後班全面禁用液蛋

▲北市校園、補習班與課後班全面禁用液蛋。（圖／記者謝婷婷攝）

記者楊惠琪／台北報導

進口蛋爭議延燒食安問題，台北市教育局今晚宣布，校園營養午餐即日起禁用液蛋，包括補習班與課後照顧中心也一併納入規範，應採購國產可溯源「全蛋」，並定期追溯食材源頭，如查獲學校團膳廠商使用進口蛋混充國產蛋，依契約規範屬於重大衛生缺失，最重得終止契約。

北市教育局表示，市長蔣萬安今日前往士林國小視察營養午餐供應，並於食品安全委員會議上，宣布全市校園營養午餐即日起禁用液蛋，捍衛學生飲食安全，刻不容緩。

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北市教育局指出，北市學校午餐供應廠商提供食材，均須符合學校午餐契約規範，肉品及蛋類一律使用「可溯源國產食材」，因近日進口蛋相關爭議，為了避免學童吃下來源不明的混用雞蛋，在各種風險、疑慮未消除前，即日起校園營養午餐全面禁用液蛋，改用國產全蛋。

教育局表示，北市所有補習班及課照中心，補習班若協助學生代訂餐食，應向餐盒業者或團膳業者確認食材源頭，並採用國產可溯源蛋品店家，避免使用液蛋；食材來源應納入採購合約，並保留膳食訂購資訊留班備查。此外，兒童課後照顧服務中心自行採購食材亦避免使用液蛋，採購國產可溯源蛋品，並定期追溯食材源頭。

教育局表示，已通知學校、幼兒園及廠商立即應變，亦可以其他優質蛋白質食材替代，以確保學生飲食安全，重申如查獲學校團膳廠商使用進口蛋混充國產蛋，依契約規範屬於重大衛生缺失，最重可終止契約。