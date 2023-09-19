三年一科的台南「土城香」道長遴選出爐　金杯在在唯一首選

▲三年一科的「土城香」是台南市市定民俗，19日下午鹿耳門媽祖自己來杯選主行道長，最後由吳政憲聖杯出線。（圖／謝奇峰提供，下同）

記者林東良／台南報導

三年一科「土城香」是台南市定民俗，逢農曆丑、辰、未、戌年的3月中舉行，2024年就是甲辰年，正統鹿耳門聖母廟甲辰科土城香建醮辦公室成立後，由聖母廟主委王增榮擔任甲辰科香醮總會長、總幹事為胡世澤，19日下午由鹿耳門媽杯選主行道長，最後進入決選有王浤儒、吳政憲、鍾昂翰等道長，最後由吳政憲出線。

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正統鹿耳門聖母廟甲辰科土城香的道長遴選，全國各地的道長都可以來報名，最後進入決選有王浤儒、吳政憲、鍾昂翰道長，依往例由土城香醮總幹事胡世澤代表擲筊產生最高聖杯者為榮任者，香醮委員會先將3位道長的資歷分別置於供桌案前，大家焚香上稟媽祖今日杯選道長之事，片刻後由司儀依序唱名，胡世澤總幹事擲筊，在眾人公開見證之下擲出鹿耳門媽中意的道長，杯令如下：安平道壇王浤儒道長陰杯、延陵道壇吳政憲道長聖杯、善化道壇鍾昂翰道長陰杯，吳政憲道長榮獲媽祖唯一聖杯，獲得甲辰年土城香主行道長一職。

據了解，吳政憲道長在2018戊戌年也曾榮任主行道長一職，台南文史工作者謝奇峰老師表示，台南市定民俗土城香三年一科是南台灣的宗教盛事，1958年土城聖母廟脫離西港香後，1961年聖母廟11角頭的庄民團結自行成香，「鹿耳門媽」巡香、「五府千歲」建醮、2024年是第21科的土城香，60幾年來地方人對媽祖的堅定信仰，在庄的人自組團練的五大陣頭來護駕並榮耀鄉里，世代相傳超過一甲子，是相當珍貴的文化資產。

謝奇峰峰老說，蚵寮角宋江白鶴陣（已登錄文化資產）、虎尾寮宋江陣、郭岑寮金獅陣、砂崙腳八家將、青草崙百足真人蜈蚣陣，各陣都訓練有素實力堅強、赫赫有名，展現出地方的團結，四陣也已提報為文化資產，走出土城人自己的地方信仰文化特色。