孩子開學寫功課龜速坐不住　物理治療師曝改善關鍵

▲兒童正確坐姿。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

開學季又到，家長除了擔心孩子對校園的適應力，最煩惱的就是每天必需背著沉重的書包，以及小一新生坐在書桌前的時間漸長；物理治療師提醒，家長應該要了解如何協助孩子調整適當坐姿及正確地背書包，如此有助於學習，也不容易造成身體負擔。

衛福部南投醫院復健科物理治療師王瓊敏表示，小一新生肌肉骨骼發育尚未成熟、軀幹肌肉群尚未穩定，若使用錯誤方式背書包，改變身體力矩造成軀幹的不平衡，影響肌肉發展不平均，脊椎將會產生不良曲線；若書包肩帶過長、書包位置過低，書包重量會落在雙肩上與腰和骨盆間，而軀幹為平衡書包重量，造成頭頸往前、駝背、腰椎前凸、骨盆前傾等。

▲兒童正確背書包姿勢。（圖／衛福部南投醫院提供）

王瓊敏提醒掌握下列原則來正確背書包：1.雙肩帶平均調整至書包可平貼在背部，並選用配有胸前扣帶、寬版背帶的書包，以分散重量、減輕背部負重壓力；2.空書包以不超過1000公克為佳，應實際試背以決定尺寸，頂端與肩膀平行、底部不低於臀部，以減少走路時的晃動；3.收納書本應遵循「內重外輕」：較厚重的課本放最內層、較輕的作業簿放前側，才不會讓書包傾斜、壓力點落在腰部。

此外，若孩子作業還沒完成卻已坐不住、趴在桌上，總喊眼睛、肩膀脖子酸等，或剛小一新生不耐久坐、功課遲遲無法完成，也急壞父母，王瓊敏認為問題可能出在是否使用正確的書桌椅，或不知如何調整正確的桌椅高度，可掌握下列原則加以調整：

1.「足膝背90」：椅子高度調整至雙腳可平放於地面上，切勿懸空或雙腳往椅子兩邊擺放，椅面深度與大腿長度相同，膝蓋呈90度彎曲，屁股坐滿椅面，背部緊貼椅背，髖部與背呈90度；2.桌面高度過高時，寫字會聳肩、施力點會集中在肩膀，易使肩頸肌肉疲勞，過低時頭頸至上背部易過度前傾、造成駝背，桌面調整應遵循兩側肩膀自然下垂平行 ，雙手前臂放在桌面上時雙手肘呈90度，身體與桌面距離5公分；3.眼睛與桌面距離以30公分為佳，長時間閱讀時可善用書架呈45度角，以減少頭頸壓力 。

▲▼簡易居家活動可強健孩子的核心肌群。（圖／衛福部南投醫院提供）

王瓊敏強調，強健的核心肌群是姿勢穩定度及精細動作之基礎，使軀幹能有足夠肌耐力支撐在正確姿勢下進行的動靜態活動可透過以下有趣遊戲活動來加強：1.漫步月球：平躺於地墊上，雙腳抬高、將球緊靠在牆面上做上下左右來回的滾動，保持球不落下；2.小超人蓋房子：腹部趴在大球上維持平衡不倒下，頭部維持抬高雙手執行堆疊積木或磁力片，挑戰積木不倒下。