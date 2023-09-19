想當YouTuber？官方：這三點要做好

▲YouTube官方公布廣告數據。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／綜合報導

YouTube在台灣已經邁入16周年，從單純的影音平台慢慢變身創作者誕生的溫床，近年由於短影音的趨勢，也出現了更多不同型態的影音作品，YouTube 今日也公開廣告相關數據，也給出新創作者的建議。

許多創作者都會選擇YouTube平台作為自己的第一站，到底創作的影片能不能換成錢呢？YouTube官方今日也公布三大趨勢，幫助創作者、企業可以更好的掌握觀眾喜好。

Google台灣客戶解決方案副總經理李芝禎表示，可以看出，在近年來，粉絲越來越願意為喜歡的創作者跟內容埋單，目前「粉絲力」已經可以直接轉變為購買力，觀眾越來越願意做出實際的支持行動，台灣有3000個頻道，總收入較去年增加4成。

新的創作者到底要怎麼被看到呢？YouTube官方也表示，以目前的演算法看來，如果新創作者的影片能夠吸引人點進去，並且可以持續看，也就是有「續播率」，並且讓觀眾留言互動，這個影片就會有更高的機率被大眾看見。

除了個別創作者之外，官方也發現，在不同管道投放商業內容也會有不同成效，目前連網電視、短影音等不同形式的影片也受到歡迎，而在連網電視上，許多用戶都是與家人在一起的時候收看，也就適合投放闔家歡樂的廣告內容。

例如老飲料品牌立頓，透過與聯網電視的廣告投放，增加品牌觸及率，且進一步的提升9%的銷售量。

另一個企業能夠行銷的模式，則是與創作者合作，透過創作者進行分眾，過去明星三缺一這款遊戲在台灣已經飽和，要如何突破瓶頸？跟網紅這群人合作後，融合劇情，也讓企業產品可以透過創作者到粉絲面前，避免強迫推銷。