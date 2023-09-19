　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

想當YouTuber？官方：這三點要做好

▲YouTube官方公布廣告數據。（圖／記者陳俐穎攝）

▲YouTube官方公布廣告數據。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／綜合報導

YouTube在台灣已經邁入16周年，從單純的影音平台慢慢變身創作者誕生的溫床，近年由於短影音的趨勢，也出現了更多不同型態的影音作品，YouTube 今日也公開廣告相關數據，也給出新創作者的建議。

許多創作者都會選擇YouTube平台作為自己的第一站，到底創作的影片能不能換成錢呢？YouTube官方今日也公布三大趨勢，幫助創作者、企業可以更好的掌握觀眾喜好。

Google台灣客戶解決方案副總經理李芝禎表示，可以看出，在近年來，粉絲越來越願意為喜歡的創作者跟內容埋單，目前「粉絲力」已經可以直接轉變為購買力，觀眾越來越願意做出實際的支持行動，台灣有3000個頻道，總收入較去年增加4成。

新的創作者到底要怎麼被看到呢？YouTube官方也表示，以目前的演算法看來，如果新創作者的影片能夠吸引人點進去，並且可以持續看，也就是有「續播率」，並且讓觀眾留言互動，這個影片就會有更高的機率被大眾看見。

除了個別創作者之外，官方也發現，在不同管道投放商業內容也會有不同成效，目前連網電視、短影音等不同形式的影片也受到歡迎，而在連網電視上，許多用戶都是與家人在一起的時候收看，也就適合投放闔家歡樂的廣告內容。

例如老飲料品牌立頓，透過與聯網電視的廣告投放，增加品牌觸及率，且進一步的提升9%的銷售量。

另一個企業能夠行銷的模式，則是與創作者合作，透過創作者進行分眾，過去明星三缺一這款遊戲在台灣已經飽和，要如何突破瓶頸？跟網紅這群人合作後，融合劇情，也讓企業產品可以透過創作者到粉絲面前，避免強迫推銷。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
獨／《棒棒堂》男星改當CEO！　營收破千萬
詐領512萬！　4連霸議員「貢獻極多」獲減刑
周五拿新機！iPhone 15外殼不給買　苦主曝「這1新功能
快訊／陳吉仲17：30二度開記者會說明！
快訊／林書豪正式加盟國王！　將穿上禁衛軍7號戰衣
義美也用到巴西進口蛋！　農業部資料含糊難判有無問題
快訊／周玉蔻當庭道歉了！
5億保證金送國庫！朱國榮偷渡潛逃　刑事局出手了
短裙妹過馬路　客運司機不禮讓！還擴音譙四字經

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

粉嫩直播間超吸睛！YouTube Festival實體展覽登場

無痛換新iPhone！中華電信「iPhone for Life」租借服務登場

想當YouTuber？官方：這三點要做好

iPhone忘記開機密碼！3C達人「不建議民間破解法」：有安全疑慮

iPhone 15開賣倒計時！排隊頭香「1元」加購Apple Watch Series 9

兩小時搶空！iPhone 15「鈦原色」太夯　通路商：需耐心等待

iPhone「忘記開機密碼」被鎖8小時　他急求救！果粉嘆只有1招

5支iPhone實測iOS 17　驚見電池續航力全退步

蘋果最新iCloud+ 計劃登場　儲存空間達12TB

更新iOS 17災情曝！大票哀號變耗電　XR用戶傻了：燙到能煎蛋

戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步

BLACKPINK一年世巡結束「仍未公布續約」　Lisa台上落淚...Jennie哭到唱不下去QQ

不滿違規仔臨停人行道　他跳上車踩破擋風玻璃

有一種友情叫阮經天、張鈞甯！　16年交往「從沒背棄過我！」

「晤談收費2.3萬」惹議　賴佩霞：沒說過是心理師

拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

藍心湄噹王力宏認「心直口快」　自責：很討厭我死八婆的表情

李多慧雨天應援差點摔倒　嚇到張嘴定格反應超可愛

櫃姐看起來很閒沒事做？　她揭密：縫衣理貨樣樣來

大冠鷲捕食蛇「反遭纏繞」　露驚恐神情...暖男出手相救

粉嫩直播間超吸睛！YouTube Festival實體展覽登場

無痛換新iPhone！中華電信「iPhone for Life」租借服務登場

想當YouTuber？官方：這三點要做好

iPhone忘記開機密碼！3C達人「不建議民間破解法」：有安全疑慮

iPhone 15開賣倒計時！排隊頭香「1元」加購Apple Watch Series 9

兩小時搶空！iPhone 15「鈦原色」太夯　通路商：需耐心等待

iPhone「忘記開機密碼」被鎖8小時　他急求救！果粉嘆只有1招

5支iPhone實測iOS 17　驚見電池續航力全退步

蘋果最新iCloud+ 計劃登場　儲存空間達12TB

更新iOS 17災情曝！大票哀號變耗電　XR用戶傻了：燙到能煎蛋

嘉義縣本土登革熱累計29例　翁章梁籲鄉鎮市聯防提升防疫量能

粉嫩直播間超吸睛！YouTube Festival實體展覽登場

快訊／林書豪與國王簽下1+1合約！透露po文前才確定加入

中秋前夕颱風生成最新預測曝！下周冷空氣南下「可能降溫10度」

「D槽女神」香水純神秘宇宙現形！　中秋扮爆乳兔女郎

【廣編】咕嚕康普茶再次震撼市場　推出全新無添加康普茶系列

孫易磊有望追隨學長王柏融加盟火腿　美職也有球隊出價

中頭獎秒買房！　老翁1疏忽竟「一夜致負」揹債淪遊民

統一集團捐贈台東縣消防局高頂救護車　助推動行動急診室

舒緩疲勞、抵抗老化　眼周「8字按摩法」打造性感電眼

3C家電熱門新聞

最便宜4G方案！中華電信輕速吃到飽　月租費157元

iOS 17釋出16大新功能　有離線模式了

更新iOS 17災情曝　XR用戶傻：燙到能煎蛋

5支iPhone實測iOS 17　驚見電池續航力全退步

iPhone 15「鈦原色」太夯　通路商：耐心等待

iPhone 16爆6大特點　售價、頂規名稱全出爐

iOS 17「10大新功能」！　3款舊iPhone無緣更新

iPhone用5年↑沒修過　果粉點名2機型：沒換過電池

專家推4族群閉眼買iPhone 15 Pro

華碩首創筆電訂閱制　月付2999可年年換新機

iPhone「忘記開機密碼」被鎖8小時！果粉嘆只有1招

iPhone 15 Pro Max維修費破1.2萬　AppleCare+僅900元

Logitech G推PRO X二代電競系列

iOS 17正式版推出　八大重要更新一次看

更多熱門

相關新聞

狂新聞曝停更7字原因！支持者看完淚崩

狂新聞曝停更7字原因！支持者看完淚崩

YouTube頻道「卡提諾狂新聞」16日無預警更新了最後一集，往後將不會再更新，讓上百萬粉絲十分崩潰，沒想到創立7年的頻道就此消失。對此，狂新聞也解釋了停更的原因，「總之停更的原因還是，錢錢錢錢錢錢錢。」

「欸你這週要幹嘛」影片2變化！　老粉失望

「欸你這週要幹嘛」影片2變化！　老粉失望

詹姆士會煮飯又會主持！他狂推1系列：適合主婦新手

詹姆士會煮飯又會主持！他狂推1系列：適合主婦新手

來台1年！香港YTR爆「台灣人缺點」：移民前三思

來台1年！香港YTR爆「台灣人缺點」：移民前三思

台七乙「無照山道猴」被拍想砍人　他不忍怒告

台七乙「無照山道猴」被拍想砍人　他不忍怒告

關鍵字：

YouTube

讀者迴響

熱門新聞

勞保繳一輩子成泡沫！ 專家曝4種人退休領不到錢

陸重機女神隧道自撞慘死…血肉模糊最後畫面曝

對台灣朋友很抱歉　鈴木敏夫官宣：神隱少女不是九份

好多大人小孩發燒　醫揪元凶

「颱風窩」要來了！明雨區擴大　降溫時間曝

王陽明蔡詩芸婚變首合體！爆「他鐵了心要離婚」

百億大亨「小30歲嫩女友」生兒滿月　住信義區豪宅

即／爆料大小S認識藥頭挨告　葛斯齊聲請黃子佼作證

方文琳離婚17年「同框前夫現任妻」

最便宜4G方案！中華電信輕速吃到飽　月租費157元

可不可「2大飲品買1送1」只有5天

百億大亨「搭遊艇坐桶子」偷渡　船主竟是姚元浩搭檔

藍正龍首曝離婚心聲「真的太痛」！

網嘆《木曜4》越看越難過　邰智源：滾

女遊客出國玩「護照缺4頁」　遭泰海關遣返

更多

最夯影音

更多
戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步

戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步
BLACKPINK一年世巡結束「仍未公布續約」　Lisa台上落淚...Jennie哭到唱不下去QQ

BLACKPINK一年世巡結束「仍未公布續約」　Lisa台上落淚...Jennie哭到唱不下去QQ

不滿違規仔臨停人行道　他跳上車踩破擋風玻璃

不滿違規仔臨停人行道　他跳上車踩破擋風玻璃

有一種友情叫阮經天、張鈞甯！　16年交往「從沒背棄過我！」

有一種友情叫阮經天、張鈞甯！　16年交往「從沒背棄過我！」

「晤談收費2.3萬」惹議　賴佩霞：沒說過是心理師

「晤談收費2.3萬」惹議　賴佩霞：沒說過是心理師

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面