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狂新聞停更原因曝光！頻道「連喊7字」支持者淚崩

▲▼卡提諾狂新聞停更，經營者曝7字原因。（圖／翻攝YouTube／卡提諾狂新聞）

▲卡提諾狂新聞停更，經營者曝7字原因。（圖／翻攝YouTube／卡提諾狂新聞）

網搜小組／柯振中報導

YouTube頻道「卡提諾狂新聞」16日無預警更新了最後一集，往後將不會再更新，讓上百萬粉絲十分崩潰，沒想到創立7年的頻道就此消失。對此，狂新聞也解釋了停更的原因，「總之停更的原因還是，錢錢錢錢錢錢錢。」

卡提諾狂新聞創立至今已有7年的時間，頻道的特色為使用Google小姐的聲音來分享每周的台灣社會大小事，透過幽默詼諧的方式來針砭時政，總是逗得粉絲哈哈大小，因此也有超過上百萬粉絲按讚、追蹤。

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不過，卡提諾狂新聞16日發布了影片，標題為「狂新聞最後一集」，雖然前半段的內容與過去的播報方式相同，但在片尾時也強調，頻道確實要停更。

至於停更的原因，狂新聞也透過影片解釋，「總之停更的原因還是，錢錢錢錢錢錢錢」，因為影片常常被黃標，導致頻道沒有收益，且就算擁有了百萬訂閱，YouTube還是沒有發放金牌，經過綜合考量，才會決定「下週不會再見」。

對於狂新聞的停更，不少粉絲們感到錯愕與不捨，在影片下方留言祝福，「真心喜歡狂新聞！祝福所有畢業的狂人」、「感覺多年來的歡樂新聞報導」、「謝謝狂新聞這幾年來帶給我的快樂，祝福往後一切順利」、「感謝狂新聞，期待復活」、「又一個時代的回憶，狂新聞謝謝你帶給我們這麼多歡樂！」

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