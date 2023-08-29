台七乙「無照山道猴」摔傷女友被拍想砍人　機車YouTuber不忍怒告

▲鄒小捷被無照騎士恐嚇，決定直接提告。（圖／翻攝戰神鄒小捷YouTube）



記者鄒鎮宇／綜合報導

YouTube頻道「Eric Duan」創作的《山道猴子的一生》因內容太過真實，上下兩集觀看共計破千萬。機車YouTuber「戰神鄒小捷」日前跟朋友到台七乙看跑山亂象，立刻拍到一名男子無照騎車，摔車後波及女友的畫面，事後還私訊鄒小捷嗆聲，並揚言「欠我砍？」，讓鄒小捷決定提告。

鄒小捷在個人YouTube頻道「戰神鄒小捷」上傳影片表示，他日前跟朋友到台七乙拍攝跑山亂象，意外捕捉到一名男子載女友過彎時，發生行車事故，期間女方的腿受傷流血，只能坐在機車上哭喊「好痛」，而騎士則跟鄒小捷解釋摔車原因，並透露自己沒有駕照。

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▲▼該名騎士在台七乙摔車後，坦言沒有駕照。（圖／翻攝戰神鄒小捷YouTube）



事後，該名無照騎士先透過IG私訊鄒小捷，聲稱女友因為這部影片難過到哭了，控訴鄒小捷未獲得同意就將有他們的畫面PO網，並要求下架影片。事後，無照騎士又用FB私訊說，「出來，你他X腦殘是不是」、「欠我砍是嗎？」並叫鄒小捷請好律師。

對此，鄒小捷表示，無照騎士的親友揚言到他常去的車行找人，讓他覺得生命安全受到威脅，加上合作的朋友、妻子也有安全疑慮，思考再三後決定對這名無照騎士提告《刑法》的恐嚇罪，給對方一個教訓。