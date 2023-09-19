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美星巴克挨告「果汁飲料沒水果」！消費者提告詐欺　美法官裁定訴訟

▲▼ 美國星巴克「紅杯日」一日罷工。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國星巴克遭到消費者集體提告。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國咖啡廳連鎖品牌「星巴克」（Starbucks）遭到多名消費者集體控告詐欺，原告認為星巴克旗下數款標榜含有水果口味的飲料，包括芒果火龍果汁、鳳梨百香果汁等，實際上根本未含有水果，然而星巴克的廣告行銷卻導致產品價格不合理上漲。為此，星巴克要求法庭駁回消費者「不合理」的指控。

根據《路透社》，星巴克要求法官駁回集體訴訟案11項索賠中的9個項目，美國曼哈頓地區法官克羅南（John Cronan）審理此次訴訟案，他在法庭上駁回星巴克的訴求，認為消費者提出部份合理的要求，即希望飲料中能夠含有宣傳名稱中所提及的水果。

對星巴克提告的消費者，包括來自紐約市皇后區阿斯托里亞（Astoria）的柯米尼斯（Joan Kominis）、來自加州索拉諾縣費爾菲爾德（Fairfield）的麥卡利斯特（Jason McAllister），他們認為星巴克水果飲料的主要成份為水、濃縮葡萄汁、糖，然而星巴克卻刻意誤導消費者，稱飲料含有水果成份，導致消費者被收取過高的費用，違反該州的消費者保護法。

▲▼美國星巴克推出全新蘋果脆燕麥奶搖濃縮咖啡。（圖／翻攝自X/Starbucks）

▲美國星巴克推出全新蘋果脆燕麥奶搖濃縮咖啡。（圖／翻攝自X/Starbucks）

針對消費者的控訴，總部位於西雅圖的星巴克表示，產品名稱所描述的是飲料的口味、並非指成份，而且菜單皆有做出正確宣傳，因此理性中立的消費者不可能感到困惑，就算在現場有疑問，也會有職員可以向消費者解釋、消除困惑。

法官克羅南決定駁回星巴克的要求，表示消費者所提出的困惑是可以被理解的，因為星巴克的其他項產品，確實含有名稱所提及的成份，例如冰抹茶拿鐵含有抹茶、蜂蜜柑橘薄荷茶含有蜂蜜與薄荷。

不過對於消費者提出的詐欺指控，克羅南決定予以駁回，因為目前並沒有跡象或任何證據顯示，星巴克有意欺騙消費者而藉此不當得利。

報導指出，上述訴訟案始於去年8月，原告要求星巴克必須賠償500萬美元。

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