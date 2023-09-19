2坪賣450萬？土地糾紛釀「貨車路障」擋12棟透天　雙方火爆互嗆

記者許權毅／台中報導

台中市大雅區中清東路上一整排12戶民宅前，近日遭停放多輛貨車擋道，住戶無法出入。自稱受地主委託的「資產公司」今（19）日多人前來，拿出權狀、資料與住戶、里長發生爭執，雙方當面槓上，互控強佔圍地。有人稱對方要求「2坪用450萬買」，資產公司馬上打臉稱「從沒說過，只是要協商！」不過都發局也認定，該地屬於現有巷道，需要讓公眾通行，擋道可依道交條例處理。

▲台中市大雅傳出土地糾紛，一整排12戶住宅前長型土地被買走，地主委託資產公司，用貨車擋住民宅出入口；今日當地里長與地主委託人互槓，當場互嗆。（圖／記者許權毅攝）



位在大雅區中清東路上一整排12戶民宅，住戶門前不是被貨車擋住，就是直接在門口貼上字條。上頭寫明「私人土地，嚴禁破壞侵占，如有侵占土地，依法追究，決不寬貸。」並且附上地號將在9月19日進行佔物拆除通知，要讓市府進行鑑界作業。張貼的人員正是一整群男子，自稱是受人委託的資產公司，也承認貨車是自己停過來的，稱住戶不願意協商，還圍著私有地。

▲▼該資產公司將2只公告，貼在12戶民宅前地上或是刻意擋道的貨車上。（圖／記者許權毅攝）



住戶代表無奈表示，住家前的既有道路被說是他們的，不曉得他們為何要買既成道路，這幾間透天都是在民國70年左右建的，現在我們就是無法出入，「尤其隔壁是診所，如果緊急要後送，救護車無法出入該怎麼辦？」。有住戶說：「這個問題10年前已經發生過一次，政府不幫忙處理，我們要怎麼處理？終究沒辦法的話，老父母也說，只好我們出去打拚，他們從頭到尾沒說過協商，但也確實沒說過要我們買地這件事。」

▲▼整排住戶都無法進出，資產公司人員（下）拿出權狀等資料，說要跟住戶協商，但無人願意。（圖／記者許權毅攝）



自稱是資產公司等10多人，今日一早也出現在現場，拿著權狀、登記資料控訴，一旁還有年輕男子錄影蒐證。資產公司代表說：「我們都有憑有據，挨家挨戶來跟他們討論、協商，這是我們的土地，希望讓我們放一下自己的物品，對方都不願意協商，反而直接找高官來施壓，我們要捍衛我們的土地！」。

有媒體詢問，購買土地前，是否知道這塊33坪長條形土地就在其他住戶前，可能影響住戶出入？資產公司男子稱，當時候不知道，後來才知道的，這都是公司的資產，就是知道會影響出入，才要做協商，沒有要強迫住戶買下土地，只是希望好好坐下來協商，大家如何使用、分用而已。

▲大雅里長李玲珍（左）與資產公司人員（右）當面互嗆。（圖／記者許權毅攝）



大雅里長李玲珍表示，早在民國98年1月就發生過此事，前地主將土地圍起來，不讓住戶通過，整排建築都是合法、有建築線，住宅前就是既成道路、現有巷道，「圍地擋道」疑似就是要住戶買下土地，當年最後被公家單位拆除阻擋物，不料10多年後又發生類似情況。

李玲珍說，資產公司人稱是在8月登記購買，但這塊土地早在被政府認定是既成道路，對方明明知道這土地是這樣，幹嘛還要去購買？他們現在這樣圍住，還恐嚇，讓12戶住戶很慌恐。

李玲珍透露，曾聽住戶說對方開價「2坪450萬」，話說到一半，資產公司人員衝進聯訪現場，駁斥「要求購地」一說，怒嗆里長「不可以亂說話！什麼開價、恐嚇，我們都會請法務處理！」。

雙方一言不合，當場互槓，李玲珍斥責：「你買這個地的作用是什麼？你們的行為很惡劣！這根本沒辦法建屋，你們還故意去買，我身為大雅里長，我要替我的里民著想，我要維護他們的權益。」資產公司人員群體回擊：「誰故意買這地，跟我們協商都沒有，你當里長要公平公正，不要再帶風向了，我們沒有要建屋，是要做資產而已！」。

針對此事，都發局正工程司周宏昇指出，今日會勘結果，經查住宅一樓平面圖，爭議的土地屬性是現有巷道，必須要提供住戶通行，若是有車輛阻塞通行，就要回歸到《道交條例》由警方處置。

周宏昇補充，現有巷道屬於私人土地算是常見，但是若屬性經政府認定，使用上就有限制，不能夠蓋房子。