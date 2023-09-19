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大陸 大陸焦點 特派現場

陸雪糕廠每年「連放5個月有薪假」　員工爽喊：出去旅遊還有錢拿

▲▼天冰冰淇淋工廠。（圖／翻攝自中華網）

▲天冰冰淇淋工廠。（圖／翻攝自中華網）

記者林郁婷／綜合報導

大陸河南一間雪糕工廠每年讓員工放5個月有薪假，不管是在家躺著還是出去玩都有薪水可拿，引發討論！員工解釋，因為秋冬季沒人吃冰，每年工廠都會從9月開始放寒假直到隔年1月，但近期受到關注後，原本在外旅遊的人連夜回來上班，等到發完快遞再繼續放假。

據《九派新聞》報導，「天冰冰淇淋」在社交平台發出影片稱，「這波『潑天富貴』為什麼秋天才開始？我們是雪糕廠，都放寒假了呀」，其中更展示出空無一人工廠，只有警衛還在工作。

影片一出，不少網友直呼羨慕，不敢相信雪糕廠竟然有寒假；「天冰冰淇淋」再度發文指出「是真的」，解釋是因為秋天和冬天沒人買雪糕，所以從9月開始放寒假，「我們放寒假有休假工資，在家躺著（或者）出去旅遊都有工資」。

▲▼天冰冰淇淋工廠。（圖／翻攝自中華網）

▲天冰出產的純牛奶冰淇淋。（圖／翻攝自微博／天冰冰淇淋）

「天冰冰淇淋」進一步透露，如今因為放有薪假引發話題，「本來出去旅遊了，連夜回來（上班），已經讓電商部門重新上班了，等把快遞發完，就重新放假」。

據了解，天冰冰淇淋創立於1986年，總部位於河南，產品包括「黑米糕」、「天冰脆筒」、「秘製紅豆」等，長年深受大陸民眾喜愛。

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