第一次見面曝月入9萬！相親女樂喊「這4字」　工程師秒僵了

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／ETtoday資料照）



記者朱祖儀／綜合報導

有些人到了適婚年齡還沒有另一半，會透過交友軟體、婚友社或親友幫忙。一名年約40歲工程師近日透過介紹，認識一名年紀相仿的護理師，談話過程中感覺還不錯，但聊到薪水時，女方得知他月入近9萬後，竟說「可以養我」，氣氛頓時降至冰點，他納悶問道，「為何第一次見面，就談這種問題？」

原PO在臉書「匿名2公社」發文表示，最近中秋節快到了，想要找個伴一起烤肉，就請婚友社安排認識女生。很快地就找到一名診所護理師，外型讓他十分心動，談話氣氛也很好。

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聊到一半，女方突然問到薪水，他如實回應「月薪8萬9千多，接近9萬，這在北部電腦廠的工程師算是很普遍薪資」，未料對方聽到後竟回「薪水還不錯，可以養我」，瞬間氣氛變得超僵。

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者施怡妏攝）



原PO表示，自己對女生的要求不多，只要順眼談得來就好，結果女方的那句「可以養我」讓他瞬間卻步。他也說，對方薪水3萬8，應該可以養活自己，且若是未來交往，他可以支付所有約會費用，但實在無法理解，為何女方會在第一次見面就談這種敏感問題？

文章曝光後掀起討論，「所以對方一直找不到合適的對象啊，因為她不懂說話的藝術」、「可能就是想打槍你吧」、「這就是她條件不太差，但為何單身的原因呀」、「你如果願意當盤子就接受吧，記住要有始有終哦」、「婚友社不就是找結婚對象？女方目標明確啊」、「不要為了過節去找一個伴，有時候真的倒不如自己一個人過節還比較輕鬆」、「現在男女平等，還有這種要男人養的觀念，真是好像在賣自己一樣，真是可笑」。

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