台氣象預報員「輪班24小時」起薪36K！香港超狂待遇曝光　全場驚呆





圖文／CTWANT

氣象局升格氣象署，不過卻傳出，業務繁重，加上員額未增加、起薪低等，恐釀氣象預報員出走潮。對比台灣預報員起薪3.6萬，有香港網友透露，香港天文台的氣象預報員是高級科學主任，月薪超過50萬台幣。

氣象粉專《台灣颱風論壇》表示，月薪3.6萬起，要輪24小時，需要具備超強超準及美工能力，還要在第一線承擔各種質疑、抱怨甚至責難，氣象署的小螺絲們真的辛苦了。粉專直言，氣象預報是高度仰賴專業、學識、經驗累積及傳承的領域，人才各個走光後，未來預報水準勢必受衝擊。

貼文一出，有網友留言表示，「難怪公務員越來越少人要考了，累死薪水也不高，同樣的專業人才寧願去外面的天氣相關公司工作去，可能薪水還會好看一點，就像土木工程系的都不願意考公務員一樣，難怪公家機關建管，工務科永遠都在缺人手。」

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另外也有香港網友提到，「香港天文台的氣象預報員是高級科學主任，月薪超過50萬台幣。」對此其他網友回應，只談薪水的話，香港那樣才是對的，高薪養廉留才。

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