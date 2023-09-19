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日本正妹網紅遇歧視　被韓國大叔罵到痛哭！他怒嗆：用石頭砸死你

▲▼日本直播主YUIPYON在公園，遭韓國中年大叔罵到痛哭失聲。（圖／翻攝自YouTube／유이뿅YUIPYON）

▲日本直播主YUIPYON在公園，遭韓國中年大叔罵到痛哭失聲。（圖／翻攝自YouTube／유이뿅YUIPYON）

記者羅翊宬／編譯

日本與韓國因地理位置接近，從千百年前就存在著各種歷史恩怨，至今仍在修復雙邊關係，盼能維持正常的外交與交流。一名至南韓留學、定居的日本正妹網紅，就因自己日本人的身份而遭中年大叔羞辱，被對方辱罵「滾回日本」、「最恨的就是日本人」、「我爺爺就是被日本人害死的」，當場在公園落淚痛哭。

日韓之間的恩怨情仇，從最早新羅沿岸遭倭人侵略、1592年豐臣秀吉發動大軍侵略朝鮮（壬辰倭亂）、1910年大韓帝國遭到日本兼併等，近年則因領土問題（獨島）、慰安婦議題、日韓貿易戰、福島核廢水排放等問題爭論不休，即便南韓尹錫悅政府試圖修補雙邊外交關係，但長期以來的歷史傷痕要被弭平，恐非一朝一夕就能促成。

根據韓媒《中央日報》，日本正妹直播主「YUIPYON」（本名：川野ゆい）在南韓留學定居生活至少10年，在YouTube頻道的訂閱數達61.8萬，她於17日上傳一段影片，她在標題中表示「拋下在日本的一切、赤手來到韓國的日本人ㅠㅠ」，影片裡她和另外一名日本男直播主YUSUPYON在南韓旅遊，沒想到在公園遇到恐怖經歷。

YUIPYON發現一名舉止怪異的中年韓國男性，似乎正因為自己講韓語時有外國人口音，而學習她喝啤酒的模樣，該名男性主動搭話，「妳從哪裡來？」，YUIPYON表示自己是日本人，中年大叔則稱自己為從北韓來到南韓的脫北者，YUIPYON感到非常驚訝。

豈料，該名男性卻開始在言談舉止中表達對於日本的厭惡，「畢竟南北韓是同一個民族嘛！妳知道我們最討厭的是哪個國家嗎」；YUIPYON回答「日本」；男子則繼續說道，「沒錯，好想把日本人殺個精光，全部嚼碎咬爛！」

YUIPYON表示，自己是因為喜歡韓國文化，才會隻身前來南韓生活，不懂為何對方會說出如此失禮且冒犯的話。男子則說道，「千萬別對韓國人說自己是日本人，因為會被韓國人丟擲石頭......韓國被日本兼併31年（實際則為35年，1910年日韓合併至1945年日本戰敗）」。

韓國中年男繼續表示，「這是韓國人的恨，最討厭日本！日本人全是一群殘廢矮奴（쪽바리，韓國人對日本人的篾稱），我爺爺被日本人害死，身為孫子的我太恨了」、「獨島（南韓實際管轄，日本政府宣稱擁有主權，稱竹島）是韓國領土」、「滾回日本」、「別再踏進韓國領土一步」。

YUIPYON只能持續對該名中年男子道歉，「身為日本人的我，真的很抱歉」，最後更是坐在公園落淚、崩潰痛哭。

影片點閱率至今累計24.6萬。南韓網友留言安慰道，「想以韓國人的身份向妳致歉」、「大部分的韓國人才不會這樣，希望妳別誤會」、「我的大女兒在英國留學，曾遭受過幾次種族歧視」、「妳應該很受傷吧？不過即便如此，妳仍試圖理解對方，對此我深受感動」。

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