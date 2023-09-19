跟團訂不二家蛋黃酥「面交等2小時」等嘸人！內行一看：妳被騙了

▲彰化不二坊蛋黃酥。（圖／ ETtoday資料照）



記者施怡妏／綜合報導

中秋節必定會掀起蛋黃酥之亂的彰化名店不二坊，有網友表示，跟團訂購2盒蛋黃酥，說好9月10日取貨，結果改成16日取，但會給無LOGO版本的盒裝，到了取貨前一天因店家訂貨量爆炸做不出來，所以延後一天，到了取貨當天，原PO苦等近2小時都沒見到人。對此，網友傻眼，「沒有LOGO就是假的啊！」

有媽媽在臉書「爆料公社」發文，8日跟團訂了2盒蛋黃酥共860元，團主表示10日製作，下午就可以取貨，後來團主說店家印有LOGO的盒子不夠用，會給無LOGO的塑膠盒，「廠商會錄影，確保是不二家的餅分裝到塑膠盒的」，並改到16日取貨；由於取貨地點在斗六，過去一趟約40、50分鐘車程，「團主跟我說可以唷，於是我家人特地排開晚上的班，要去拿貨」。

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怎料，團主前一天突然說，訂單量爆炸店家做不出來，要再延後一天，會請業務人員送過去。當天原PO下午2時就到約定好的地點，等到3點半都沒看到人，一通電話也沒有，團主說有請廠商傳訊息，但她根本沒收到訊息，「我整個炸掉，為何我跟妳訂購妳時間超過，都不用訊息告知嗎？」

▲團主強調是真貨。（圖／翻攝自FB爆料公社）



貼文一出，網友勸她取消訂單，「職業蛋黃酥店家，爆單有可能，但沒盒子？呵呵呵」、「這一定是假的，不二家只有代購或是現場買，沒有開團購啦」、「有商標的都可能是假貨了，沒商標的妳敢買」、「很多假貨唷，別被騙了」、「真的都賣不夠了還讓人團購？現場都限量了」、「這是假的，人家8月就開始換有字體盒子了」。

事實上，不二坊8月就在臉書發聲明，「本商號全國僅此一家，無開拓任何形式之分店，也沒有與任何代購業者、網路平台電商、超商、賣場進行合作或授權販售，本商號更未曾在任何網路平台接受線上訂購」，請消費者不要購買來路不明的蛋黃酥，並自8月開始使用全新包裝紙，供消費者辨識，以防遭到詐騙。