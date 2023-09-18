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林口發錢了！中秋紅包最高7千元　5對象免申請直接入帳

記者黃翊婷／新北報導

下周五（29日）就是中秋節連假，新北市林口區公所表示，公所運用台電促協金發放弱勢中秋關懷慰助金，發放對象為已列冊的弱勢個案，分別為低收入戶、中低收入戶、中低收入老人、領有身心障礙者生活補助、領有弱勢兒童及少年生活補助之個人，最高可以領到7000元，而且不用主動申請，款項將直接入帳。

▲▼ 紅包,禮金。（圖／記者劉維榛攝）

▲林口區將發放中秋關懷慰助金，最高可領7000元。（示意圖／記者劉維榛攝）

林口區公所表示，這次的弱勢中秋關懷慰助金是由社會局查調本區列冊福利個案名冊辦理，不用主動申請，發放對象為當年度中秋節前30日設籍本區已列冊弱勢個案。

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發放對象資格條件：

1、低收入戶、中低收入戶之家戶。
2、中低收入老人、領有身心障礙者生活補助、領有弱勢兒童及少年生活補助之個人。

補助金額細項：

1、低收入戶慰問金下福里每戶7000元，其他16里每戶3200元。
2、中低收入戶慰問金下福里每戶6000元，其他16里每戶2800元。
3、中低收入老人、領有身心障礙者生活補助、領有弱勢兒童及少年生活補助慰問，下福里每人3800元，其他16里每人1500元。

林口區公所指出，慰問金總發放金額為430萬8900元，採比對新北市政府福利資格做為發放依據，由本所透過金融帳戶轉帳發放，無金融帳戶（含警示戶、救助專戶）得採現金發給，發放對象若具多重資格，以最優（高）金額擇優發給，不得重複領取。

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