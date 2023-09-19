不上高速公路了！　鬼月「送肉粽」延至今晚9點改道舉行

▲彰化市今晚送肉粽。（圖／資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市泰和路三段原訂8月26日深夜舉辦「送肉粽」科儀，而且路線還會上國道3號，最後下和美交流道，當時消息一出引發網友炸鍋，紛紛認為農曆七月不宜送煞，而且又要行經國道，家屬決定延期，市長林世賢也證實，日期改到今天晚上9點，路線也將改走平面道路將送到伸港出海口。

據了解，這是一名年近70歲長者疑久病厭世，在住家附近的芒果樹輕生， 8月26日送肉粽消息曝光後，多位民俗專家都認為農曆7月不宜進行去煞儀式。

民俗專家蒲慶峰當時就建議，鬼月送煞不僅送煞送不走，還會招來一票好兄弟，「真的不要鐵齒」，選在農曆8月才能帶來好運。而民俗專家廖大乙則說，送肉粽車輛外觀跟一般車輛無異，其他駕駛人在路上其實分辨不出來，但時值鬼月仍提醒，能避開就避開，家屬也因此決定延期至8月舉行。

據林世賢向當地里長詢問後證實，這場送煞科疑將於今晚9點舉行，送煞路線是沿泰和路3段走排水溝，到金馬路後往北左轉大肚排水溝旁道路，再順排水溝到伸港海邊，將煞送到大海，他同時也提醒民眾切勿迷信，不要再以「送肉粽」引發地方恐慌，誦經超度儀式即可。

▲彰化市今晚送肉粽。（圖／翻攝自彰化踢爆網）