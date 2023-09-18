彰化寵物店員工慘遭砍斷手臂！雙煞無悔意　檢方求處重刑

▲彰化寵物店員工遭雙煞斷臂。（資料圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

驚悚！彰化1間寵物店今年6月間遭19歲陳男、張男闖入，持預藏辣椒水、柴刀、榔頭砍斷林姓男店員右臂，林男受有休克、顱骨骨折、截肢等重傷害；歹徒手段兇殘，經檢察官訊問後，涉殺人未遂、重傷害、毀損、恐嚇等重大罪嫌，獲准羈押，由於2人犯後無悔意，今天檢方偵查終結，移審並向法官求處重刑。

6月25日晚間，陳、張2人背著包包，一進到店內便朝林男噴辣椒水，2人飛撲而上，林男一手嗚著被辣椒水噴到的眼睛、一腳被身形肥胖的張男拉著無法動彈，而體型瘦弱的陳男，雖然在雙方拉扯中曾跌倒在地，但很快又爬起來朝林男壓制，過程中大喊了5次「一隻手拿出來」，張男趁隙從包包內拿出柴刀往林男身上猛砍，一旁的女店員也被辣椒水波及。

▲彰化寵物店員工遭雙煞斷臂。

林男的前臂連同手掌當場被斬斷掉落地上，身上也有9處刀傷，地板留下一道道長長的鞋印血痕，林男當場休克、顱骨骨折併氣腦及頭皮裂傷、左手前臂多處裂傷等重傷害。消防到場後，將被辣椒水噴到的2女店員、2兇嫌送醫院清洗，林男因失血過多，再轉送大醫院急救。

兇嫌經檢察官訊問後，涉殺人未遂、重傷害、毀損、恐嚇等罪嫌，因犯罪嫌疑重大，且所犯為殺人未遂重罪，並有勾串共犯或湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。全案今日偵查終結，檢察官認為張、陳 2 人手段兇殘，犯後並無悔意等情狀，依涉犯刑法第 271 條第 2 項、第 1 項殺人未遂、第 277條第 1 項傷害、第 354 條毀損、第 305 條恐嚇等罪嫌提起公訴，建請法院從重量刑，並聲請法院沒收作案柴刀、辣椒槍、辣椒水、鐵鎚及手機2支等物品。

▲員林警方前往蒐證。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）