匯4千買二手iphone只收到保護貼　賣家判刑5月可易科罰金15萬

▲買家匯4千元買二手iphone只收到保護貼，賣家判罰15萬元。（示意圖／視覺中國CFP）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名洪姓賣家要出售1支二手iphone，在臉書「二手iPhone買賣團」上貼文販售，同意出售給吳男，同時間另名買家也想購買，卻騙說「有存貨」，以4千元賣出，結果只寄出保護貼及手機殼，買家提告，洪男向法官坦承犯行、也全額賠償，依詐欺取財罪，判處5月徒刑，可易科罰金需罰15萬元。

判決書指出，洪男於2022年9月19日8時39分許，以臉書暱稱「男花」於臉書社團「二手IPhone買賣團」上貼文販售二手I-phone手機，手機被吳姓買家買走，同時間另一名買家也看見洪男貼文後，遂私訊給他有購買手機意願。

洪男明知其手機已出售給吳姓買家，也沒有另一支二手手機得以販賣給其他人，9月20日私訊給另一名買家告知仍有存貨，並達成價金4,000元，買家不疑有他前往銀行匯款轉帳，洪男收到錢後再持提款卡提將4千元提領一空，並花用殆盡，隨後寄出僅有手機保護貼及手機保護殼，而無iphone手機的包裹給買家，買家這才驚覺受騙上當。

法官審酌洪男不思正途獲取所得，於網路交易上詐騙買家，侵害對方財產權，讓社會大眾對於網路交易失去信任；並考量他犯後坦承犯行，且已賠償買家全額損害，故不予沒收犯罪所得，依詐欺取財罪判處5月有期徒刑，可易科罰金。