寵物店員遭「黑幫式行刑」剁斷手臂昏迷　 19歲冷血雙煞羈押禁見

▲彰化1間寵物店員遭剁斷手臂，圖為警方到場蒐證。（資料圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導



殺紅眼！彰化1間寵物店今年6月間遭19歲陳男、張男闖入，以黑幫行刑式手法，持預藏辣椒水噴灑、柴刀剁斷林姓男店員右臂，甚至用榔頭狂擊其頭部導致顱骨骨折至今仍昏迷，2兇嫌受人指使手段兇殘，還神情輕鬆擦拭身上血跡，案發後被羈押在看守所。今日全案偵結，檢方涉殺人未遂、重傷害等罪嫌，起訴並求處重刑，稍早法官裁定2嫌羈押禁見。

▲寵物店員遭雙煞剁斷手臂。

犯嫌張、陳2人皆為19歲，宜蘭人，案發前一天、6月24日，2嫌曾背著包包到寵物店要找林男，僅說要詢問「貴賓狗」接著轉頭離開；25日晚間大約7點，又是同樣裝備，見到林男在店內便開始殺紅眼，先是狂噴辣椒水，再拿出預藏的柴刀不斷的大喊「一隻手拿出來」，接著往林男身上狂剁，一旁的女店員也被辣椒水波及。

林男的前臂連同手掌當場被斬斷掉落地上，身上也受有9處刀傷，地板留下一道道長長的鞋印血痕，林男當場休克，此時犯嫌又拿出榔頭朝其頭部狂擊，造成顱骨骨折併氣腦及頭皮裂傷、左手前臂多處裂傷等重傷害，林男因失血過多，至今仍昏迷。

經檢察官訊問後，認為犯嫌2人與被害人素不相識無仇怨，竟受不詳之人下達指令，以黑幫行刑式手法砍殺直到剁斷右手前臂，而且看到林男大量流血重傷昏迷，還神情輕鬆擦拭身上血跡，甚至還回報行兇過程，2人雖坦承部分犯行，否認有殺人動機辯稱無人指使，且不配合偵查。

案發後，檢方依殺人未遂、重傷害、毀損、恐嚇等重大罪嫌，向法官聲請羈押2嫌獲准，由於2嫌犯後無悔意，檢方今天偵查終結，移審並向法官求處重刑，下午5點30分法官裁定羈押禁見。