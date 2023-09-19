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社會 社會焦點 保障人權

彰化鬼月「送肉粽」失敗　改今晚9點後送煞！路線公布

記者黃翊婷／綜合報導

彰化市古夷里一戶人家原本要在鬼月期間舉辦「送肉粽」儀式，雖然已有請教法師，但後來傳聞失敗了，於是改在今日（19日）晚間9時以後舉行，路線大致上與先前公布的一樣，由事發地點附近走到台化排水溝，再走到金馬路，然後往北走至快官交流道上國道3號北上，最後下和美交流道將煞送出海。

▲民俗專家說農曆7月不可以送肉粽。（示意圖／記者陳以昇攝）

▲民俗專家建議不要在農曆7月送肉粽。（示意圖／ETtoday資料照）

據了解，該戶人家有一名婦人疑似因為久病厭世輕生，家屬原本要在8月26日（農曆7月11日）舉辦「送肉粽」儀式，由於當時正逢鬼月，消息傳開後引發各界討論，還有部分在地人考慮到當天是周末，民眾恐怕難以迴避，希望喪家能另改他日舉行。

民俗專家蒲慶峰也曾建議，鬼月送煞不僅送煞送不走，還會招來一票好兄弟，「真的不要鐵齒」，選在農曆8月才能帶來好運。

根據《聯合新聞網》報導，後來傳聞喪家送肉粽失敗，改在今日（19日）晚間9時以後舉辦；古夷里長謝有煌表示，因為當初喪家有請教法師，他選擇尊重，改期之後，喪家也在18日下午公布送煞路線，大致上與先前公布的路線一樣，希望用路人能提前避開，沿途民眾也請記得關上門窗。

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