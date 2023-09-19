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《華爾街》：中國經濟困境　恐比30年前的日本更嚴重

▲上海建築,上海房市。（圖／路透）

▲中國房產泡沫。（圖／路透）

文／中央社台北18日電

中國經濟陷入停滯，外界紛紛對比1990年代的日本經濟停滯，認為兩者如出一轍。華爾街日報今天報導，中國許多方面比當時的日本更棘手，理由是更高的公共債務水平、更糟的人口結構、更緊張的地緣政治局勢，以及對民營經濟的整頓。

這篇以「中國經濟困境堪比30年前的日本？可能更甚」為題的報導提到，1990年代起，日本成為「經濟停滯」的代名詞，經濟繁榮讓位給成長乏力、人口減少和通貨緊縮。而許多經濟學家認為，中國現在的情形與那時的日本如出一轍。
這項報導提到，現實是中國在許多方面，比當時的日本更棘手。中國的公共債務水平比當時的日本更高；人口結構上也更糟糕；而其面臨的地緣政治緊張局勢，已非日本當時面臨的美日貿易摩擦所能相比；且當局近年來一直在整頓民營部門，在意識形態上似乎不如當時的日本政府那麼傾向於扶持經濟。

儘管中國政府最近幾週採取了一些包括小幅降息等「零敲碎打」的措施，但一直沒有採取重大刺激措施重振經濟成長。經濟學家們認為，如果官方不採取更有力的行動，中國可能會陷入與日本類似的長期經濟低迷。

花旗集團（Citigroup）首席亞洲經濟學家Johanna Chua表示，中國迄今為止的政策反應，可能會讓國家走上日本化的道路，中國整體經濟成長前景的放緩幅度，可能比日本更大。

報導提到，1990年代初期，日本房地產和股市泡沫破裂，經濟開始走下坡路。當今中國也是如此，在經歷多年的高速經濟成長後，房地產泡沫也破裂了，儘管當局採取一些措施希望民眾增加借貸和消費，但中國消費者目前正在提前償還房貸。

同時，儘管利率降低了，但中國民營企業仍不願投資，這引發了經濟學家的焦慮，擔心貨幣寬鬆政策在中國可能會失去效力。

但報導也說，中國的一些指標較當年的日本為佳。首先，中國目前的資產泡沫沒有當年的日本大；其次，中國的城鎮化比率較低；而中國加強控制資本市場，意味著人民幣大幅升值的風險很低，而不像日圓般長期面臨升值壓力。

報導因此認為，中國不一定會重蹈日本經濟多年停滯的覆轍，未來幾年的經濟增幅很可能高於1990年代的日本。但在其他方面，中國面臨的問題將比日本更棘手。

這些問題包括，中國人口已加速高齡化，且人口數自2022年起轉而下降。而日本直到2008年，也就是泡沫經濟破滅近20年後，人口才開始下降。

更糟糕的是，中國在邁進富裕國家行列前，就進入長期的經濟成長疲軟時期，也就是「未富先衰」。世界銀行（World Bank）數據顯示，2022年中國人均收入為1萬2850美元，遠低於1991年日本的2萬9080美元。

另一大問題是債務。摩根大通（JP Morgan）數據顯示，若列入地方政府的表外借款，2022年中國公共債務總額是GDP的95%，而1991年的日本只有62%，債務問題會限制政府實施財政刺激措施的能力。

中國面臨的外部壓力也更加嚴峻。日本也曾面臨貿易夥伴的巨大壓力，但作為美國的軍事盟友，日本從未面臨「新冷戰」的風險；相形之下，一些分析人士認為當今的美中關係就是「新冷戰」。

美國及其盟國採取了一些措施阻止中國獲得先進技術，並降低對中國供應鏈的依賴，引發了今年外國對中直接投資的驟降。長遠來看，這可能會大大減緩中國的經濟成長。

報導直指，中國當局近來雖然調降關鍵利率、降低購房首付比例及表態支持民營企業，但到目前為止，這些對重振信心幾乎沒有產生任何作用。

許多分析人士擔心，中國政府低估了經濟長期停滯的風險，且在避免這種風險方面做得太少。要使中國經濟增長重回正軌，需要在財政、貨幣和房地產政策方面，協調採取更多寬鬆措施。

報導最後提到，中國國家主席習近平在意識形態上，反對政府擴大對家庭和消費者的支持，他把這種支持貶斥為「福利主義」。

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