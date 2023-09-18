歐盟對中國電池嚴重依賴　需採強力措施防困境重演

▲報告示警，歐盟對中國電池依賴過深。（圖為巴伐利亞電池工廠／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

一份給歐盟各國領袖的報告中指出，若不採取強力措施的話，到了2030年，歐盟對中國鋰電池、燃料電池的依賴，將會像俄烏戰爭前對俄羅斯能源的依賴一樣深。

歐盟領導人預定10月5日在西班牙格拉納達（Granada）舉行峰會，路透社獨家取得的該文件內容，將是峰會上針對經濟安全討論的基礎。出於對中國日益增長的全球自信與經濟影響力的擔憂，歐盟領導人們將針對歐盟執委會提出的議題，包括減少對中國過於依賴的風險，以及需要多樣化至非洲與拉丁美洲。

報告指出，由於太陽能與風力能源的間歇性，歐盟需要採取更多方法儲存能源，以達到2050年零碳排目標。

為了達到零碳排，可能使得歐洲對中國電池能源依賴加深。文中表示，歐盟將對中國鋰電池、燃料電池與電解槽的需求大增，「預期在接下來幾年暴增10至30倍」。

儘管歐盟在電解槽的中間段及組裝階段占據強勢地位，並且擁有超過50％的市場份額，仍在電動車關鍵的燃料電池與鋰電池方面嚴重依賴中國，「若不採取強力措施，到了2030年，歐洲能源生態對中國的依賴，雖然不同，但會與俄烏戰爭開打前對俄羅斯能源的依賴嚴重情況相似。」

根據歐盟執委會，在2021年，俄羅斯入侵的前一年，歐盟多達40％的天然氣、27％的石油以及46％的煤炭都從俄羅斯進口。