　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

陳鴻的美食散步-暢銷感恩會 玲琅滿目堪比台灣美食展

▲陳鴻 。（圖／出版社提供）

▲陳鴻的美食散步-暢銷感恩會，現場美食玲琅滿目，堪比台灣美食展。（圖／出版社提供）

生活中心／台北報導

商周出版社「陳鴻的美食散步」在短短的兩個月內就破一萬本的銷量，連商業週刊社長何飛鵬先生都跌破眼鏡，特別舉辦感恩暢銷發佈會，尤其在網絡數位的時代，陳鴻把作品從海內外同步集中宣傳火力全開，讓文創提升到國際化及高級感，獲得各界的支持與迴響，榮登博客來暢銷排行榜第二名，紙媒能有這樣的成績實屬出版界的奇蹟。

發佈會現場除了邀請書中的店家提供各式手作的台灣特色小吃，包括「迪茶」的寶島四喜茶跟古早味酸梅湯，台灣第一品牌「嘉一香」酵素豬肉乾肉條肉角、深澳「鯊魚煙大王」的糖燻鯊魚腹肉、「同心麵線」蜂巢臭豆腐及椒鹽蚵仔酥、「榮榮麻辣滷味」好吃到吃手手、「戲味家宴」五星飯店李鴻榮主廚的各式眷村滷味拼盤、紅燒臭豆腐及南洋咖哩餃點心、來新主自科學園的人氣宅配「煙癮 Smoked BBQ」美式德州炭烤煙燻肋排及「果木小薰」的煙燻鴨胸肉，玲琅滿目堪比台灣美食展，都是平常夜市吃不到的台灣美食軟實力，讓平常相當文藝氣息的「商周書房」一下子變成「阿鴻上菜」的美食嘉年華會、搖滾區還有母姊會，近兩百席位滿座爆棚再度見識到這個師奶殺手的功力果然寶刀未老，妙語如珠的訪問帶動炒熱現場氣氛，有吃有喝兩個多小時現場氣氛相當熱烈欲罷不能，連「我的婆婆」片頭片尾主題曲音樂製作人傅薇都說這種場面真的感覺很像重溫早期豬哥亮的餐廳秀盛況，席間特別站台的有早期曾經與鄧麗君一起參加勞軍活動的喜劇演員秦菲菲，如今轉型變成秦小姐早餐店老闆每天收現金收到手軟的創業心得，及六歲就患有夜盲症的深澳鯊魚煙大王吳明洋先生分享如何如何從遠洋水手從代工開始轉型地方創生自創品牌不向命運低頭，如今成為台灣特色小吃的CEO的心路歷程，將廢材發揮廚藝創意點石成金讓有故事的鯊魚煙除了美味之外賦予生命的價值。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼陳鴻的美食散步-暢銷感恩會 玲琅滿目堪比台灣美食展 。（圖／出版社提供）

▲資深演員唐琪為陳鴻做了一個芭比娃娃造型蛋糕 。（圖／出版社提供）

其中跟陳鴻交情超過38年資深演員唐琪因檢查出罹患帕金森症候群，特別為陳鴻做出最後一個芭比娃娃的創意造型蛋糕，原本活潑開朗的唐琪因長期失眠，過度依賴安眠藥導致手腳反應遲緩，未來由她一手創立的台灣國際品牌「花旗蛋糕」將傳承交棒給年輕團隊，不至於讓這個經典品牌成為絕唱，樂觀看待生命轉折的一代舞台劇天后唐琪姐總算落下心中的大石頭可以安心入睡。

現場除了有鄭雲董事長組織的貴婦後援會還有「榮榮麻辣滷味」創始人蘭茜率領一群新住民姐妹穿著漢服及復古旗袍粉墨登場，點綴其間充滿東方文藝復興的魅力熱鬧非常，重點在於他們都是來自各行各業在自己的專業領域成為頂尖高手也同時擁有斜槓的本事，培養才藝與愛好，演什麼像什麼。在重視技職教育的時候成為最好的活教材，「陳鴻的美食散步」這本書是陳鴻獻給老饕們的美食漫遊札記，本書搭配精美插畫，忠實呈現陳鴻在美食散步中的種種味蕾記憶與溫暖。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
最便宜4G吃到飽！　中華電信月租157元
快訊／林書豪無預警抵台！　明開記者會
南韓一天痛失2巨星！　宋康昊受訪得知「爸爸去世」：我還沒回神
已繳100萬！刺蔣案主角鄭自才登記總統連署　喊超越郭台銘
辭職單還沒填！群創員工爆8月提離職「9月獎金歸零」　公司回應
兒子「多病纏身」一路克服困難！　高山峰見一幕落淚
火化場爆衝突！　他手持「骨灰鏟」打公務員　

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

華航熊本航線今開航！年底增班、10月底派「皮卡丘彩繪機」執飛

中秋節沒人約！他求問「烤肉退流行了嗎」　吃貨都懂：趕快搶

兒子考上嘉大鹹酥雞買一送一　炸雞店家長校園現炸350份免費送

陳鴻的美食散步-暢銷感恩會 玲琅滿目堪比台灣美食展

吃完喜酒有剩菜！一票人「都會打包」喊1優點：何樂而不為

懶得備料、沒地烤？中秋節快到　來收超狂4張「北捷燒肉地圖」

巴西蛋沒塗蠟有噴膜　農業部：勿糾結保護方式「冷鏈運輸是關鍵」

搭車化妝狂做1舉動！妹子怨「超沒禮貌」　一票人反讚：滿滿佩服

快訊／午後雷雨來襲！大台北等「15縣市大雨特報」　警戒範圍出爐

扯！零食夾娃娃機「夾出過期1個月爆米花」　衛生局怒開2罰單

國道4車連環撞「夫妻雙亡」　家屬招魂...警派工程車戒護

許光漢《中餐廳》「又暖又Carry」　主動洗碗.照顧隊友..天生是老公！

拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

5名女乘客飛機上爆衝突　空姐勸架大喊：請停止！

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

典典寶寶有問必答什麼都說「好！」　喝水乾杯「哈～」..趙小僑笑：哪裡學的！

《瘋神無雙》香蕉結婚了！26歲老婆超美　3大咖致詞..沈玉琳暗Cue「籃球圈友人」

何妤玟同台樂天女孩跳應援　李多慧轉身露疑惑表情超萌

楊繡惠姪子女友「嫌28坪房太小」　爆粗口怒譙：奧梨子假蘋果！

柯P老家頂樓鐵皮拆光剩鋼骨　歷經6小時施工！前後對照曝

華航熊本航線今開航！年底增班、10月底派「皮卡丘彩繪機」執飛

中秋節沒人約！他求問「烤肉退流行了嗎」　吃貨都懂：趕快搶

兒子考上嘉大鹹酥雞買一送一　炸雞店家長校園現炸350份免費送

陳鴻的美食散步-暢銷感恩會 玲琅滿目堪比台灣美食展

吃完喜酒有剩菜！一票人「都會打包」喊1優點：何樂而不為

懶得備料、沒地烤？中秋節快到　來收超狂4張「北捷燒肉地圖」

巴西蛋沒塗蠟有噴膜　農業部：勿糾結保護方式「冷鏈運輸是關鍵」

搭車化妝狂做1舉動！妹子怨「超沒禮貌」　一票人反讚：滿滿佩服

快訊／午後雷雨來襲！大台北等「15縣市大雨特報」　警戒範圍出爐

扯！零食夾娃娃機「夾出過期1個月爆米花」　衛生局怒開2罰單

勸陳吉仲下台！柯文哲：反對只會補助　其他都不會的農業部長

昔身家破400億！前首富住進養老院　本人揭原因：不給子女添麻煩

艾薇日月潭圓夢演出！合作「75人管絃樂團」：超榮幸

台東部落食尚創意⼤賞決選　「烤茶地」奪首獎

運動女孩時尚範本！秀英穿瑜伽褲登機　筷子腿細到合不起來

YTR小象發文道歉！　「遭觀光局開罰」澄清3爭議：我絕對不是壞人

鄉親別亂丟垃圾　台東環保局加強熱點列管稽查

剛生完小孩2小時！英國媽病床上「激戰鮮肉男友」　嬌喊：很舒服

七期豪宅交屋前「最貴戶不撐了」　1坪加價14萬求售

華航熊本航線今開航！年底增班、10月底派「皮卡丘彩繪機」執飛

女警蹲下身臨檢「非法群聚貓」　7.4萬人笑噴：保持社交距離！

生活熱門新聞

不是賴！　LINE台灣「正式中文名」曝

病毒很強！醫累到快中鏢　一排家長回報慘況

爆強功能！「LINE未讀訊息」許願新通

iPhone 15被爆有「2大缺陷」！

轉雨降溫時間曝　下周可能有颱風影響連假

好多人生病　醫：最近病房滿出來

獨／大學首例！政大學生宿舍男女可混住　最新外觀曝光

YouTuber主動邀合作　收贊助卻搞失蹤

林口發錢了！中秋紅包最高7千元

秋天來了！　3生肖財運旺

小金庫裝到滿！4生肖明起運勢大爆發

李多慧甜笑「台灣有獨特的氣味」　一票秒懂

53款鳳梨酥名家大評比！冠軍不是佳德

威力彩今晚飆6.4億　4星座、4生肖偏財

更多熱門

相關新聞

中秋節近了！快收超狂4張「北捷燒肉地圖」

中秋節近了！快收超狂4張「北捷燒肉地圖」

台人愛吃烤肉，眼看中秋節快到了，想烤又懶得準備的話，不少人會選擇燒烤店。近年燒肉店越開越多間，就有美食部落客在中秋節前夕，將台北燒肉店分成「吃到飽、單點、套餐、韓式燒肉」4種類型，並做出超神又超實用的「台北捷運燒肉地圖」，趕緊收藏起來吧！

滷味「夾4樣就破百」他嘆：變有錢人吃的？

滷味「夾4樣就破百」他嘆：變有錢人吃的？

法式甜點變手搖太欠喝　

法式甜點變手搖太欠喝　

他「推爆1食物」CP值讚　網喊低調：便宜又耐飽

他「推爆1食物」CP值讚　網喊低調：便宜又耐飽

嘉藥西廚培訓隊為校爭光

嘉藥西廚培訓隊為校爭光

關鍵字：

陳鴻美食陳鴻的美食散步

讀者迴響

熱門新聞

不是賴！　LINE台灣「正式中文名」曝

超大咖男歌手「把空姐罵到跪下」

病毒很強！醫累到快中鏢　一排家長回報慘況

爆強功能！「LINE未讀訊息」許願新通

iPhone 15被爆有「2大缺陷」！

轉雨降溫時間曝　下周可能有颱風影響連假

南韓巨星殞落！　《怪物》邊希峰癌逝享壽81歲

好多人生病　醫：最近病房滿出來

違停人行道...路人跳上車「通行」踩破前擋

賴佩霞被檢舉了！

「世新校花」無預警宣布懷孕！

iPhone 16爆6大特點　售價、頂規名稱全出爐

獨／大學首例！政大學生宿舍男女可混住　最新外觀曝光

BLACKPINK巡演最後一場！Jennie哭到唱不下去

馬斯克險被Autopilot害死　怒飆特斯拉工程師

更多

最夯影音

更多
國道4車連環撞「夫妻雙亡」　家屬招魂...警派工程車戒護

國道4車連環撞「夫妻雙亡」　家屬招魂...警派工程車戒護
許光漢《中餐廳》「又暖又Carry」　主動洗碗.照顧隊友..天生是老公！

許光漢《中餐廳》「又暖又Carry」　主動洗碗.照顧隊友..天生是老公！

拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

5名女乘客飛機上爆衝突　空姐勸架大喊：請停止！

5名女乘客飛機上爆衝突　空姐勸架大喊：請停止！

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面