陳鴻的美食散步-暢銷感恩會 玲琅滿目堪比台灣美食展

▲陳鴻的美食散步-暢銷感恩會，現場美食玲琅滿目，堪比台灣美食展。（圖／出版社提供）

生活中心／台北報導

商周出版社「陳鴻的美食散步」在短短的兩個月內就破一萬本的銷量，連商業週刊社長何飛鵬先生都跌破眼鏡，特別舉辦感恩暢銷發佈會，尤其在網絡數位的時代，陳鴻把作品從海內外同步集中宣傳火力全開，讓文創提升到國際化及高級感，獲得各界的支持與迴響，榮登博客來暢銷排行榜第二名，紙媒能有這樣的成績實屬出版界的奇蹟。

發佈會現場除了邀請書中的店家提供各式手作的台灣特色小吃，包括「迪茶」的寶島四喜茶跟古早味酸梅湯，台灣第一品牌「嘉一香」酵素豬肉乾肉條肉角、深澳「鯊魚煙大王」的糖燻鯊魚腹肉、「同心麵線」蜂巢臭豆腐及椒鹽蚵仔酥、「榮榮麻辣滷味」好吃到吃手手、「戲味家宴」五星飯店李鴻榮主廚的各式眷村滷味拼盤、紅燒臭豆腐及南洋咖哩餃點心、來新主自科學園的人氣宅配「煙癮 Smoked BBQ」美式德州炭烤煙燻肋排及「果木小薰」的煙燻鴨胸肉，玲琅滿目堪比台灣美食展，都是平常夜市吃不到的台灣美食軟實力，讓平常相當文藝氣息的「商周書房」一下子變成「阿鴻上菜」的美食嘉年華會、搖滾區還有母姊會，近兩百席位滿座爆棚再度見識到這個師奶殺手的功力果然寶刀未老，妙語如珠的訪問帶動炒熱現場氣氛，有吃有喝兩個多小時現場氣氛相當熱烈欲罷不能，連「我的婆婆」片頭片尾主題曲音樂製作人傅薇都說這種場面真的感覺很像重溫早期豬哥亮的餐廳秀盛況，席間特別站台的有早期曾經與鄧麗君一起參加勞軍活動的喜劇演員秦菲菲，如今轉型變成秦小姐早餐店老闆每天收現金收到手軟的創業心得，及六歲就患有夜盲症的深澳鯊魚煙大王吳明洋先生分享如何如何從遠洋水手從代工開始轉型地方創生自創品牌不向命運低頭，如今成為台灣特色小吃的CEO的心路歷程，將廢材發揮廚藝創意點石成金讓有故事的鯊魚煙除了美味之外賦予生命的價值。

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▲資深演員唐琪為陳鴻做了一個芭比娃娃造型蛋糕 。（圖／出版社提供）

其中跟陳鴻交情超過38年資深演員唐琪因檢查出罹患帕金森症候群，特別為陳鴻做出最後一個芭比娃娃的創意造型蛋糕，原本活潑開朗的唐琪因長期失眠，過度依賴安眠藥導致手腳反應遲緩，未來由她一手創立的台灣國際品牌「花旗蛋糕」將傳承交棒給年輕團隊，不至於讓這個經典品牌成為絕唱，樂觀看待生命轉折的一代舞台劇天后唐琪姐總算落下心中的大石頭可以安心入睡。

現場除了有鄭雲董事長組織的貴婦後援會還有「榮榮麻辣滷味」創始人蘭茜率領一群新住民姐妹穿著漢服及復古旗袍粉墨登場，點綴其間充滿東方文藝復興的魅力熱鬧非常，重點在於他們都是來自各行各業在自己的專業領域成為頂尖高手也同時擁有斜槓的本事，培養才藝與愛好，演什麼像什麼。在重視技職教育的時候成為最好的活教材，「陳鴻的美食散步」這本書是陳鴻獻給老饕們的美食漫遊札記，本書搭配精美插畫，忠實呈現陳鴻在美食散步中的種種味蕾記憶與溫暖。