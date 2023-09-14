隨便吃一餐破百！他「推爆1食物」CP值讚　網喊低調：便宜又耐飽

▲許多上班族感嘆，物價頻頻上漲，但薪水不漲。（示意圖／資料照）



網搜小組／劉維榛報導

在外打拚討生活，三餐該如何精打細算呢？一名網友透露，在台北吃一餐隨便都要噴150元，結果最近嘴饞買水煎包，發現3顆外加1杯飲料，只花91元就吃超飽，「真的餓，3顆吃不飽，買6顆也才102元」，認為水煎包根本是CP值神物。文章曝光後，一票網友也大推「我家這一顆7元，吃5顆剛好飽！」

一名網友在PTT無奈表示，吃外食什麼都漲，連一塊雞排都要破百元，在台北吃一餐150元跑不掉，而他忽然想吃水煎包，一口氣吃完3顆感覺挺飽的，「算一下發現一顆17元，還奢華地買了一杯四季春40元，這餐才花91元！」

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原PO也仔細分析，水煎包有鮮肉／青菜的口味，既能補充營養還有飽足感，「真的餓，3顆吃不飽，買6顆也才102元」，相比超商包子要30元以上，水煎包可說是高CP值美食，「真是太驚人了！我是不是找到在台北省錢的版本答案了？」

▲原PO大推水煎包有飽足感。（示意圖／ETtoday資料照）



一票網友也點頭喊低調，「還不錯！但17元好貴，吃13元的不好嗎」、「石牌洪記阿！本來13元，好像最近漲到15元了，一般我吃4個，3肉1菜配個豆漿」、「我家這一顆7元，吃5顆剛好飽」、「老蔡我要吃到5顆」、「鄉下水煎包20元囉」、「不要太大聲，我都不敢吵，胡椒餅從35漲到55元，老蔡根本良心事業」、「公館水煎包便宜，早餐好選擇」、「水煎包老闆表示：謝謝提醒漲價」。

還有網友直呼，「蔥大餅可以吃兩餐，更省」、「你把山東大餅放哪」、「銀絲卷才是」、「吃包子不是更好？比水煎包大」、「認真找一下，90元就可以買便當了」、「省錢就不要喝飲料啊」。