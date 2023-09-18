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新北「Model T公車」首亮相！　857路線13輛車曝光

▲▼Model T。（圖／新北市政府提供）

▲Model T公車。（圖／新北市政府提供）

記者黃聖庭／新北報導

Model T電動公車首度在新北亮相！由三重客運857跨區幹線公車將於明天(19日)上線營運，新北市政府交通局長鍾鳴時指出，857路線的13輛Model T電動公車上線後，新北市電動公車總數達177輛，朝2030年市區公車全面電動化邁進。

▲▼Model T。（圖／新北市政府提供）

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▲Model T內裝。（圖／新北市政府提供）

鍾鳴時表示，為鼓勵公車業者屆齡汰換車輛，除積極向中央爭取補助外，市府也加碼每輛150萬元補助，並已將電動公車納入年度公車評鑑加分，另外也規劃好未來10年經費補助業者購車。

三重客運總經理李建文說，Model T電動公車多了環景影像、內輪差警示等先進駕駛輔助設備，同時捨棄傳統車外後視鏡，改以電子後視鏡，包括車頂、車門與車尾皆有設置鏡頭，減少車輛的視野死角。而車廂內均裝設新北幹線公車預約下車及站名播報顯示系統，前、中門配置48吋多媒體LED螢幕，提供乘客安全、舒適的乘車服務。

交通局運輸管理科科長林詩欽表示，857路線配置32輛，是跨區幹線公車，由淡水出發，沿八里-五股-蘆洲-三重-新莊-板橋，經過7個行政區、16所學校，提供雙北市民日常通勤通學交通服務之外，路線亦經過板橋府中商圈、新板特區、淡水老街、滬尾砲台、紅毛城等多商圈及觀光旅遊景點，平均每月載運量約40萬人次之多。

交通局表示，新北市已有164輛電動公車，加上明天上線的13輛857Model T電動公車可達177輛，今年底還有35輛要上線，明後年預計有350輛提出申請，交通局將持續輔導業者購置電動車型，並朝2030年市區公車全面電動化邁進。

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