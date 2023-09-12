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北捷改裝2列車！中央立柱拆了　車廂多一塊黃色

▲▼中和新蘆線試辦移除中央立柱。（圖／北捷提供）

▲中和新蘆線試辦移除中央立柱。（圖／北捷提供，下同）

記者黃聖庭／台北報導

台北捷運參考韓國、新加坡等國外地鐵作法，自8月1日起試辦改裝中和新蘆線2部列車，將第2至5節車廂車門前方中央立柱移除，創造更加順暢的搭乘動線。改裝車廂內多了醒目的「請往車廂內部移動」、「下車等候區」宣導指標，提醒大家乘車時，盡量往車廂內部移動，將車門前空間禮讓給準備下車的旅客。

▲▼捷運下車等候區。（圖／北捷提供）

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▲捷運下車等候區。

北捷表示，中和新蘆線先行試辦改裝2部列車，本次僅移除第2至5節車廂車門前方中央立柱，車廂上方環形扶桿、手拉環均保留，讓攜帶大型行李、嬰兒車、使用輪椅的旅客進出更便利；年長者、孩童或是有需求的旅客，可多加利用座位、車門兩側的立柱或扶手，維護乘車安全。至於第1、6節車廂，因平日離峰及假日全天開放自行車上捷運，且自行車需停放於車門前中央立柱兩側，因此予以保留。

本次改裝的2列車，車廂頂部及地板分別張貼「請往車廂內部移動」、「下車等候區」宣導指標，分流上下車旅客。進入車廂後請記得抬頭，跟著藍色箭頭移動到車廂中央乘車；快到站前，請遵循黃色的等候區指標，在車門前方準備下車。北捷表示，目前試辦後確實有所助益，後續將持續蒐集旅客意見進行調整。

▲▼新加坡地鐵。（圖／北捷提供）

▲新加坡地鐵。

▲▼首爾地鐵。（圖／北捷提供）

▲首爾地鐵。

▲▼紐約地鐵。（圖／北捷提供）

▲紐約地鐵。

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