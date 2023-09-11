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南科塞車有解了！　3.3億新港社大道工程今年完工

▲▼「新港社大道與南科聯絡道路口轉向改善工程」年底完工 可望疏解南科聯外交通。（圖／台南市政府提供）

▲新港社大道與南科聯絡道路口轉向改善工程年底完工。（圖／台南市政府提供，下同）

記者黃聖庭／台南報導

新港社大道與南科聯絡道路口轉向工程歷經2年施工，將於今年底完工，日前相關單位現場會勘，初步敲定將做整體號誌及路側設備更新，並以即時監控車流調整號誌時間，以疏解車流，通車後可望大幅改善南科上班尖峰時間交通壅塞問題。

▲▼「新港社大道與南科聯絡道路口轉向改善工程」年底完工 可望疏解南科聯外交通。（圖／台南市政府提供）

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「新港社大道與南科聯絡道路口轉向改善工程」總經費約3.3億，道路採立體化車道設計，工程長度約1公里，寬30公尺，橋梁長度約340公尺，於110年8月開工，預計今年底完工。

▲▼「新港社大道與南科聯絡道路口轉向改善工程」年底完工 可望疏解南科聯外交通。（圖／台南市政府提供）

台南市政府工務局日前邀集內政部營建署南區工程處、南科管理局、交通局、新市區公所等單位到現場會勘，研商交通引導號誌等配置問題，由於完工後新港社大道往南科園區方向為四車道(高架2車道、平面2車道)，初步決定交通號誌採輪放方式，以避免下高架車流與平面道路車流交織造成碰撞影響行車安全，未來也將做整體號誌及路側設備更新，並以即時監控車流調整號誌時間，以疏解車流。

工務局強調，南科聯絡道路口轉向工程完工後，可提供進南科園區更便捷道路，減輕新港社大道與南科聯絡道路口轉向車流壓力，可望大幅改善南科上班尖峰時間交通壅塞問題。

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