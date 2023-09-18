　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

告柯文哲盜宣傳照違著作權法　前貼身攝影怒：我不是民眾黨志工

記者黃哲民／台北報導

民眾黨主席柯文哲擔任台北市長期間的市府貼身攝影師潘俊霖，2020年離職後，爆料長達6年配合柯P行程超時工作不敢報加班，民眾黨卻以低薪羞辱他，潘男從此屢次槓上柯P，今更到台北地檢署指控柯P盜用3張照片侵權、涉犯《著作權法》，他受訪強調就算他沒有這3張照片的著作權，也應該是台北市府的，「請搞清楚，不是台灣民眾黨！」

▲▼民眾黨主席柯文哲擔任台北市長期間的貼身攝影師潘俊霖，18日到台北地檢署控告柯P盜用他過去所拍宣傳照，涉犯《著作權法》。（圖／記者黃哲民攝）

▲民眾黨主席柯文哲擔任台北市長期間的貼身攝影師潘俊霖，18日到台北地檢署控告柯P盜用他過去所拍宣傳照，涉犯《著作權法》。（圖／記者黃哲民攝）

潘俊霖今控告柯文哲在參選總統文宣所涉及盜用的3張照片，包括2015年12月身穿紅色單車服裝，從北投關渡宮騎往雲林北港，宣傳台北市主辦2016年全球自行車城市大會，以及2016年2月從新北市富貴角燈塔出發，當天抵達屏東縣鵝鑾鼻燈塔的「一日雙塔」挑戰。

潘俊霖外號「金牌霖」，於柯文哲主政台北市府期間，貼身為柯P貼身拍照6年多，但2020年不歡而散，潘男離職轉型自由接案攝影師，常爆料在柯P身邊長期超時工作、怕被市議員監督而不敢請假報加班等往事，更屢次吐槽柯P不當發言，日前柯P聲稱「南部老百姓生活實在太慘」，就被潘男以柯語錄「政治很簡單找回良心而已」等語嘲諷回敬。

▲▼民眾黨主席柯文哲擔任台北市長期間的貼身攝影師潘俊霖，18日到台北地檢署控告柯P盜用他過去所拍宣傳照，涉犯《著作權法》。（圖／記者黃哲民攝）

▲潘俊霖氣憤柯文哲涉嫌盜用他過去所拍宣傳照，連他的Logo都保留。（圖／記者黃哲民攝）

潘俊霖今受訪說，提告訴求就是告柯文哲盜版侵權，長期以來柯P對於他的指控完全不理會、不回覆，「可是他就是真的盜用我的相片在他總統選舉的文宣上」，潘男說自己已離職3年多，柯P後續也有再請攝影師，「為什麼他的文宣，不用他自己攝影所拍攝的照片，還要再繼續使用過去我替他拍的相片？」

潘俊霖強調，過去那些他替柯文哲拍的相片，在議員的監督之下，「我是用自己的器材、用自己的時間，那時候是為了宣傳世大運、當世大運的志工，我不是民眾黨的志工！」潘男認為更可惡的是，盜用相片「連我的Logo，都還在他們的文宣上面，我什麼時候變成民眾黨的，我沒有挺你柯文哲！」

▲▼民眾黨主席柯文哲擔任台北市長期間的貼身攝影師潘俊霖，18日到台北地檢署控告柯P盜用他過去所拍宣傳照，涉犯《著作權法》。（圖／記者黃哲民攝）

▲潘俊霖出示控告柯文哲涉犯《著作權法》的訴狀。（圖／記者黃哲民攝）

記者詢問本案照片是以個人身分拍攝、有無計酬或約定著作權歸屬，潘俊霖表示，當年因為國民黨監督得很厲害，所有的東西都不能使用公家的資源，也不能加班也不能拿公家的器材，他也沒因此另外收取酬勞，也沒約定著作權歸屬，他自認對本案3張照片仍有著作權，就算不是他的，也應該是台北市府的，「請搞清楚，不是台灣民眾黨！」

潘俊霖說，他早在2020年7月28日、2021年2月21日及2021年4月14日，在社群網站公開聲明，2015年至2020間他所完成的攝影著作，未授權他人使用，並警告他人勿侵害他的著作權，但柯文哲仍涉嫌非法重製與盜用本案3張他自費用自己時間所拍照片。還用在柯P的YouTube頻道與臉書平台，柯P陣營至今沒人跟他聯繫，「我就說了，他們面對我的指控，就是完全含糊帶過，不想理會啊！」

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
李多慧下飛機笑「台灣有獨特的氣味」　一票秒懂：出國回台就知道
27歲壯男遭「120kg槓鈴壓頸」亡！陸健身房倒閉　老闆還原
發票拿出來！中「3碼」劍湖山只要299元
快訊／台籃合併暖身？　富邦勇士對決中信特攻成真
AV女優「多益990滿分」學霸背景曝！英文對談超溜　美國任天
賴芊合變脫星！　強力水柱「沖掉整條浴巾」穿幫急喊卡
LIVE／賴佩霞正面回應諮商爭議！改口稱是教練　80分鐘收2
不只郭台銘賴佩霞　「10組」正副總統被連署人公布
搶災工程搞假的！　他收70條加熱菸慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化寵物店員工慘遭砍斷手臂！雙煞無悔意　檢方求處重刑

基隆海洋廣場女子墜海！海軍士官長路過跳下救人　鬼門關前搶命

快訊／新店社區蓄水池換抽水馬達！工人觸電昏迷　送醫搶救中

告柯文哲盜宣傳照違著作權法　前貼身攝影怒：我不是民眾黨志工

宣傳車未掛車牌上路！綠議員質疑林國慶耍特權　警蒐證開罰

高雄男酒駕一路闖紅燈！遭圍捕衝進拖吊場　竟騎車猛撞1警掛彩

蘇卡達象龜趁曬太陽開溜！貨車司機送派出所　警PO臉書找到飼主

台中男衝老婆娘家砸車...自錄動手過程「不要逼我」！動機曝光

小三LINE酸：男人偷吃要自己檢討　正宮看完先離婚再告討百萬

亡妻手機翻出性愛片！小王感謝：孩子教得如此棒　夫被綠多年怒告

國道4車連環撞「夫妻雙亡」　家屬招魂...警派工程車戒護

許光漢《中餐廳》「又暖又Carry」　主動洗碗.照顧隊友..天生是老公！

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

5名女乘客飛機上爆衝突　空姐勸架大喊：請停止！

拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

典典寶寶有問必答什麼都說「好！」　喝水乾杯「哈～」..趙小僑笑：哪裡學的！

《瘋神無雙》香蕉結婚了！26歲老婆超美　3大咖致詞..沈玉琳暗Cue「籃球圈友人」

柯P老家頂樓鐵皮拆光剩鋼骨　歷經6小時施工！前後對照曝

楊繡惠姪子女友「嫌28坪房太小」　爆粗口怒譙：奧梨子假蘋果！

何妤玟同台樂天女孩跳應援　李多慧轉身露疑惑表情超萌

彰化寵物店員工慘遭砍斷手臂！雙煞無悔意　檢方求處重刑

基隆海洋廣場女子墜海！海軍士官長路過跳下救人　鬼門關前搶命

快訊／新店社區蓄水池換抽水馬達！工人觸電昏迷　送醫搶救中

告柯文哲盜宣傳照違著作權法　前貼身攝影怒：我不是民眾黨志工

宣傳車未掛車牌上路！綠議員質疑林國慶耍特權　警蒐證開罰

高雄男酒駕一路闖紅燈！遭圍捕衝進拖吊場　竟騎車猛撞1警掛彩

蘇卡達象龜趁曬太陽開溜！貨車司機送派出所　警PO臉書找到飼主

台中男衝老婆娘家砸車...自錄動手過程「不要逼我」！動機曝光

小三LINE酸：男人偷吃要自己檢討　正宮看完先離婚再告討百萬

亡妻手機翻出性愛片！小王感謝：孩子教得如此棒　夫被綠多年怒告

泰總理喊發錢！16歲以上「每人1萬救經濟」　還要降電價

《MOVING異能》結局預告！倒數10秒⋯他突開槍　韓孝周崩潰：不行

30年來9颱風擾中秋「半數以上是強颱」！下周熱帶擾動成颱機會高

彰化寵物店員工慘遭砍斷手臂！雙煞無悔意　檢方求處重刑

空中相撞！美國飛行大賽2機墜毀　冠亞軍當場喪命

租金收益高！　他花280萬買地上權套房「10年後還倒漲50%」

宇宙人快閃東京現身簽名會　上百粉絲敲碗演唱會

亞運進場防中國小動作　體育署：循奧會模式參賽

台灣騎機車「一堆人這樣穿」！泰國妹子嚇壞：媽媽說不可以 禁忌揭密

單場狂進7球！ 　羅馬主場7比0賞恩波利義甲開季4連敗

峮峮「6秒上下晃動」應援片瘋傳！　網愛了：看30次正常嗎

社會熱門新聞

違停人行道...路人跳上車「通行」踩破前擋

美少女人妻喪偶　竟與大姑丈夫摩鐵開房

男發現妻在家偷吃！一舉動害慘自己

高雄阿公悲：將當「小小兒子」來養

亡妻手機翻出性愛片！夫驚覺被綠10多年怒告

高雄角頭「高斤」不治過世　醫院廁所舉槍輕生

即／國道火燒車驚成火球

快訊／上班注意！　國1「2車追撞」回堵2公里

苗栗三灣轎車撞電桿　31歲男不治

台灣3大黑幫聯手組詐團！狂騙近5千萬

新北KTV9人互毆　為搶電梯砸傷2人

獸醫敲碎自己腳趾詐保！關鍵證據被抓包

目睹父母遭砍殺！外公曝男童最新狀況：縮牆角不給抱

高雄小兄弟頓失雙親　慈善家願捐款到大學畢業

更多熱門

相關新聞

台中男衝老婆娘家砸車　自錄過程嗆聲

台中男衝老婆娘家砸車　自錄過程嗆聲

台中市東勢區昨日發生一起砸車案件，25歲石姓男子疑似不滿同齡的李姓妻子跟朋友唱歌，竟持鋁棒到老婆娘家，砸毀李女車輛。李女向警方稱2人爭執已久、分居3個月，若先生賠償就不提告毀損，已申請保護令，警方將依社維法偵辦。

趁廟會活動人多廁所偷拍女子男子遭活逮

趁廟會活動人多廁所偷拍女子男子遭活逮

彰化「隱藏版」名餅店超狂　1年只開15天

彰化「隱藏版」名餅店超狂　1年只開15天

2023基隆壽司季表揚　副市長：打響美食城市新形象

2023基隆壽司季表揚　副市長：打響美食城市新形象

違停人行道...路人跳上車「通行」踩破前擋

違停人行道...路人跳上車「通行」踩破前擋

關鍵字：

柯文哲一日雙塔著作權攝影師盜圖影音

讀者迴響

熱門新聞

不是賴！　LINE台灣「正式中文名」曝

爆強功能！「LINE未讀訊息」許願新通

iPhone 15被爆有「2大缺陷」！

好多人生病　醫：最近病房滿出來

病毒很強！醫累到快中鏢　一排家長回報慘況

超大咖男歌手「把空姐罵到跪下」

轉雨降溫時間曝　下周可能有颱風影響連假

「世新校花」無預警宣布懷孕！

BLACKPINK巡演最後一場！Jennie哭到唱不下去

iPhone 16爆6大特點　售價、頂規名稱全出爐

馬斯克險被Autopilot害死　怒飆特斯拉工程師

詹子賢曝場上脾氣差 只有他敢搭話

獨／大學首例！政大學生宿舍男女可混住　最新外觀曝光

賴佩霞被檢舉了！

違停人行道...路人跳上車「通行」踩破前擋

更多

最夯影音

更多
國道4車連環撞「夫妻雙亡」　家屬招魂...警派工程車戒護

國道4車連環撞「夫妻雙亡」　家屬招魂...警派工程車戒護
許光漢《中餐廳》「又暖又Carry」　主動洗碗.照顧隊友..天生是老公！

許光漢《中餐廳》「又暖又Carry」　主動洗碗.照顧隊友..天生是老公！

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

5名女乘客飛機上爆衝突　空姐勸架大喊：請停止！

5名女乘客飛機上爆衝突　空姐勸架大喊：請停止！

拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面