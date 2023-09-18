告柯文哲盜宣傳照違著作權法　前貼身攝影怒：我不是民眾黨志工

記者黃哲民／台北報導

民眾黨主席柯文哲擔任台北市長期間的市府貼身攝影師潘俊霖，2020年離職後，爆料長達6年配合柯P行程超時工作不敢報加班，民眾黨卻以低薪羞辱他，潘男從此屢次槓上柯P，今更到台北地檢署指控柯P盜用3張照片侵權、涉犯《著作權法》，他受訪強調就算他沒有這3張照片的著作權，也應該是台北市府的，「請搞清楚，不是台灣民眾黨！」

▲民眾黨主席柯文哲擔任台北市長期間的貼身攝影師潘俊霖，18日到台北地檢署控告柯P盜用他過去所拍宣傳照，涉犯《著作權法》。（圖／記者黃哲民攝）

潘俊霖今控告柯文哲在參選總統文宣所涉及盜用的3張照片，包括2015年12月身穿紅色單車服裝，從北投關渡宮騎往雲林北港，宣傳台北市主辦2016年全球自行車城市大會，以及2016年2月從新北市富貴角燈塔出發，當天抵達屏東縣鵝鑾鼻燈塔的「一日雙塔」挑戰。

潘俊霖外號「金牌霖」，於柯文哲主政台北市府期間，貼身為柯P貼身拍照6年多，但2020年不歡而散，潘男離職轉型自由接案攝影師，常爆料在柯P身邊長期超時工作、怕被市議員監督而不敢請假報加班等往事，更屢次吐槽柯P不當發言，日前柯P聲稱「南部老百姓生活實在太慘」，就被潘男以柯語錄「政治很簡單找回良心而已」等語嘲諷回敬。

▲潘俊霖氣憤柯文哲涉嫌盜用他過去所拍宣傳照，連他的Logo都保留。（圖／記者黃哲民攝）

潘俊霖今受訪說，提告訴求就是告柯文哲盜版侵權，長期以來柯P對於他的指控完全不理會、不回覆，「可是他就是真的盜用我的相片在他總統選舉的文宣上」，潘男說自己已離職3年多，柯P後續也有再請攝影師，「為什麼他的文宣，不用他自己攝影所拍攝的照片，還要再繼續使用過去我替他拍的相片？」

潘俊霖強調，過去那些他替柯文哲拍的相片，在議員的監督之下，「我是用自己的器材、用自己的時間，那時候是為了宣傳世大運、當世大運的志工，我不是民眾黨的志工！」潘男認為更可惡的是，盜用相片「連我的Logo，都還在他們的文宣上面，我什麼時候變成民眾黨的，我沒有挺你柯文哲！」

▲潘俊霖出示控告柯文哲涉犯《著作權法》的訴狀。（圖／記者黃哲民攝）

記者詢問本案照片是以個人身分拍攝、有無計酬或約定著作權歸屬，潘俊霖表示，當年因為國民黨監督得很厲害，所有的東西都不能使用公家的資源，也不能加班也不能拿公家的器材，他也沒因此另外收取酬勞，也沒約定著作權歸屬，他自認對本案3張照片仍有著作權，就算不是他的，也應該是台北市府的，「請搞清楚，不是台灣民眾黨！」

潘俊霖說，他早在2020年7月28日、2021年2月21日及2021年4月14日，在社群網站公開聲明，2015年至2020間他所完成的攝影著作，未授權他人使用，並警告他人勿侵害他的著作權，但柯文哲仍涉嫌非法重製與盜用本案3張他自費用自己時間所拍照片。還用在柯P的YouTube頻道與臉書平台，柯P陣營至今沒人跟他聯繫，「我就說了，他們面對我的指控，就是完全含糊帶過，不想理會啊！」