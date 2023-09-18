30年來9颱風擾中秋「半數以上是強颱」！下周熱帶擾動成颱機會高

▲歐洲模式預測下周大環境有利颱風發展。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象署表示，周末以後菲律賓東方海面的低壓帶有利颱風生成，屆時可能會有熱帶系統發展，並有機會影響兩周後的中秋連假。據統計，近三十年來共有9個颱風在中秋假期擾台，其中半數以上是強颱。最新預報顯示，下周一有熱帶擾動生成訊號，後續成颱機會高。

氣象署預報員官欣平表示，周六以後菲律賓東方海面有低壓帶發展，將朝西移動，未來發展可能較為活躍，有熱帶系統發展機會。

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▲三十年來有九個颱風影響中秋連假。（圖／翻攝自Facebook／林老師氣象站）

臉書粉專林老師氣象站表示，盤點1993至2022年（共30年）中秋假期前來擾台的颱風，計有1996年的薩恩、2008年的辛樂克、2009年的芭瑪、2010年的梅姬、2013年的天兔、2015年的杜鵑、2016年的莫蘭蒂、2016年的馬勒卡及2022年的梅花，共9個；值得注意的是，其中有超過一半的颱風強度是強烈颱風。

林老師氣象站指出，今晨歐洲ECMWF最新數值模式模擬結果顯示，9/25前後，菲島東部外海有熱帶擾動生成的訊號，後續強度再發展成颱風的機會高。

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，最新歐洲模式預測下周有熱帶系統發展機會高，但仍要等低壓出來再繼續觀察，尤其因時間還久，變動性比較大，需持續留意後續發展。