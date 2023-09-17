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一張圖看下周變天　「首波東北風」來了！初秋北台灣轉雨有涼感

▲▼。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

首波東北風將報到！中央氣象署表示，初秋到，暑氣未消，未來4天各地天氣多雲到晴，下周末迎來首波東北風，北台灣高溫稍降，北東轉有局部陣雨，不過整體來說，未來2周全台大致暖和穩定，預測因副熱帶高壓偏強，帶來持續東風影響，只是月底台灣東邊海域仍可能有熱帶擾動，不排除有颱風發展可能。

氣象署預報，明天（18日）開始水氣減少，各地天氣多雲到晴，迎風面的東半部地區及恆春半島有零星雨勢，午後山區及南部近山區平地有局部短暫雷陣雨，南部山區仍有較大雨勢發生的機率，各地高溫可來到31至34度，感受稍悶熱。這樣偏暖的天氣將持續到21日（周四），環境都為偏東風，全台大致悶熱穩定，中午前後可能會比較炎熱。

▲▼。（圖／中央氣象署）

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到了22日（周五）環境轉為東北風，氣象署指出，迎風面的北部及東半部地區降雨機率提高，有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，南部地區及中部山區午後有局部短暫雷陣雨，北台灣高溫稍降至29至32度。

天氣風險公司也分析，明天開始風向轉為偏東風，北部天氣較穩定，風力也稍增強，中部山區到南部位於弱風區，午後仍較容易有熱對流發展短暫雨或雷雨。22日北方有鋒面氣旋發展，大陸高壓移動，加上菲東低壓發展，接續引導東北風南下，這波東北風可能短暫達到廣義「東北季風」定義，預估22日下半天抵達北部，下午到晚間將有迎風面降雨，配合風力增強，感受上有轉涼的感覺，這波東北風約維持到23日（周六）。

▲▼。（圖／中央氣象署）

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