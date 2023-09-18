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轉雨降溫時間曝　下周可能有颱風影響連假

▲▼。（圖／中央氣象署）

▲本周天氣圖。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象署預報員劉沛滕表示，周五到周日有些東北風，北部、東半部有局部降雨，高溫稍降1、2度。氣象粉專則說，下周一前後，菲律賓東部外海有熱帶擾動生成訊號，後續再發展成颱風的機率高，有機會影響到中秋連假天氣，得監測其未來發展。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天到周四天氣算穩定、水氣不多，大部分地區為多雲到晴，由於偏東風，東半部和恆春半島有零星降雨，午後山區、部分南部近山區平地有些雷陣雨機率。

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（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

劉沛滕說，周五到周日有點東北風，北部、東半部雲量增多、有局部降雨，高溫稍降1、2度，而南部、中部山區午後有雷陣雨。

至於下周是否可能有颱風生成，劉沛滕分析，菲律賓東方海面下周算低壓帶環境，滿適合熱帶系統生成，但因為時間還久，屆時位置離菲東海面較近或較遠，是生成熱帶擾動或熱帶性低氣壓還不太確定；不過，9月是颱風季，滿適合颱風發展，還要再觀察。

「林老師氣象站」臉書提到，今晨歐洲ECMWF最新數值模式模擬結果顯示，下周一前後，菲島東部外海有熱帶擾動生成的訊號，後續強度再發展成颱風的機會高。

▼近30年中秋假期前來擾台的颱風。 （點圖可放大／翻攝「林老師氣象站」臉書

（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）

「林老師氣象站」表示，由於目前各國對此預報的動態變化仍相當分歧，可等到下周熱帶擾動實際出現之後，再來評估可能會比較準確，但因有機會影響到中秋連假的天氣，仍需監測其未來可能發展趨勢。

文中也提到，盤點1993至2022年（共30年）中秋假期前來擾台的颱風，計有1996年的薩恩、2008年的辛樂克、2009年的芭瑪、2010年的梅姬、2013年的天兔、2015年的杜鵑、2016年的莫蘭蒂、2016年的馬勒卡及2022年的梅花，共9個；值得注意的是，其中有超過一半的颱風強度是強烈颱風。

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