重慶摩托車展正妹多！「被人騎、騎到慘死」事件頻傳　花魁爭議大

▲重慶摩托車展除了帥氣的摩托車外，還有許多火辣的車模。（翻自微博）

圖文／鏡週刊

大陸重慶近日舉辦摩托車博覽會，現場雖然正妹多，但也陸續發生一些事件，包括有正妹騎重機，不幸發生車禍慘死；另外現場的「花魁正妹」，之後傳出的消息也讓粉絲宅宅們心碎。

這場摩托車展請來許多正妹車模助陣，並如外界所預料，會場內清一色都是男性，許多男生也紛紛搶著和車模們合照。

▲▼美女車模助陣。（翻自微博）

不過會後也發生令人難過的事件，一名正妹車手在展覽期間，騎著重機在隧道內發生嚴重車禍，這名正妹不幸香消玉殞。不僅如此，網友也指出，近年來有許多年輕網紅、俊男美女搭上重機騎乘熱潮，卻也有不少人出車禍喪命。

▲一名正妹騎手在這次參展期間不幸騎到慘死。（翻自微博）

▲正妹在一處隧道內發生嚴重車禍，警方接獲報案到場查看。（翻自微博）

此外，這次會場中一名名叫「喵喵球」的車模，被選為這次的「花魁」。粉絲們與網友們就指出，喵喵球擁有絕世巨乳，實在太吸引眾人眼球，因此這場摩托車展的花魁，非她莫屬。據悉喵喵球的美貌評價兩極，有人認為不好看，整形比例太高且「不協調」，但有粉絲就是衝著巨乳愛上她。不過最讓粉絲崩潰的，是傳出喵喵球在會後「被人騎」，有另一名有錢網紅大撒幣包養她，更有相關影片流出，這也讓不少粉絲們心碎。

▲這次車展花魁「喵喵球」，傳出會後被有錢網紅包養，讓許多粉絲心碎崩潰。（翻自微博）

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