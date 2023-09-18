香港網紅涉JPEX案被捕！曾高調自封「幣圈教父」

▲香港網紅林作爭議不斷，現在更傳出被捕。（圖／翻攝臉書）



記者蔡紹堅／綜合報導

虛擬貨幣平台JPEX因涉嫌詐騙遭到香港警方調查，根據港媒報導，港警目前已經逮捕了至少一人，傳出就是網紅林作。

林作近期開始接觸加密貨幣產業，並大力協助JPEX宣傳，包含曾在臉書上宣布成為了JPEX的合夥人，還展示了自己的JPEX帳戶，帳上有超過28枚的比特幣。

▼JPEX是最近新竄起的新交易平台，但在幣圈外的知名度並不高。（圖／翻攝JPEX臉書）



林作甚至還自封「幣圈教父」，創立了加密貨幣的推廣群組，分享自己的投資經驗，傳聞兩天就有超過4000人加入。

不過，JPEX13日遭香港證監會點名沒有牌照、推廣方式可疑，甚至涉嫌詐騙之後，林作就立刻展開了切割，不只刪除了臉書上所有與JPEX有關的貼文，還在15日自己跑到了警局，主動向警方提供資料。

林作並發文自清，強調跟JPEX的合作關係很淺，「就像搭 Uber 介紹邀請碼給朋友用，Uber會獎勵一個代碼給你，下次搭車可以有折，這樣的合作是有的，但這個其實任何一個普通人都做到的。別人誤會我們是這個平台其中一員，完全不是、我們完全是局外人。」

▼JPEX今年7月主辦《拳上》之後，才受到大量關注。（圖／記者湯興漢攝）



據JPEX於17日晚間發出的最新公告，他們將於18日下架理財頁面的所有交易，用戶屆時將無法進行任何新的理財訂單，而舊有進行中的理財訂單，則會維持至產品結束的日期才可領取收益。

另外，港媒報導也指出，除了傳出林作已經被逮捕外，他位於中環皇后大道中的公司也正被警方搜查中。

對於JPEX案，香港警務處長蕭澤頤透露，截至15日下午3時為止，警方共收到83人報案，涉款約3400萬港元（約1.3億元新台幣）。

JPEX為近年新竄起的虛擬貨幣交易平台，但在幣圈以外並不算特別知名，一直到今年7月小巨蛋的「拳上」拳賽舉行之時，JPEX才以主辦方的身份獲得各界大量關注。