破解賭博平台穩賺！詐團新招騙投資連環套　出金竟說開外掛被抓

▲檢警逮獲詐團主嫌陳男。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市刑事警察大隊破獲「線上賭博代操」詐騙案，詐團誆稱破解賭博平台可穩定獲利，吸引投資客上門，待報表顯示有賺錢想要出金時，卻又以「被檢測開外掛」、「須再多投放金錢」等理由，謊稱無法出金，讓被害人血本無歸，最後再透過成立第三方支付公司洗錢。警方依詐欺、洗錢、組織犯罪條例等罪移送主嫌陳男等9人，檢方複訊後聲請收押陳男獲准，其餘人飭回。

詐團在網路社群廣告「代操穩定獲利」、「小額投資10倍獲利」，稱專業工程師團隊已利用軟體破解遊戲平台，只要投資客出錢，團隊就會協助投注代為操作；民眾入金（投入金額）後，製作假的報表顯示投資有獲利，讓被害人信以為真，但當累積一定獲利金，想要出金（領錢）時，詐團卻以平台各式問題，如須達到儲值金1倍的洗碼量，或是被抓到違規使用外掛等理由，來凍結被害人帳戶。

▲詐團製作假報表讓被害人以為投資獲利。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方查出，詐團以第三方支付公司代收代付的方式，讓被害人誤信就算賺不到錢，只要及時停止匯款就能止損甚至退款，未料這些第三方支付公司，卻是主嫌陳男（25歲）命手下成立的人頭公司，就算被害人向公司申訴，陳男也會派出「白專員」來拖延時間，聲稱只要與遊戲平台溝通即可退錢，但被害人當然拿不到錢，驚覺有異報案時，早已來不及取回被害款項。

檢警調查，陳男唆使成員分別成立干○康、○鑫、○華等人頭公司，申請使用第三方支付公司代收代付服務，試圖以合法管道掩飾非法贓款，全案有4名被害者，被害金額約數十萬元，經專案小組長期蒐證，逮獲陳男等9人，依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪移送台中地檢署。

台中市警局統計，今年上半年假投資詐欺案發生305件，被害金額達4341萬餘元，警方提醒民眾不要輕信「網路」所傳「小額投資簡單獲利」等手法，簡訊加LINE、網路投資都是詐騙，投資應循正常管道。