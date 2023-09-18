金價狂漲！陸黃金回收市場火熱　商家爆：客戶600克黃金變現144萬

▲大陸黃金回收交易市場火熱。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

金價近期處於高位，大陸黃金市場回收情況火熱，透過黃金變現的民眾也不在少數。一間杭州臨平的商家小青（化名）透露，不久前遇到一位臨平的大客戶，一口氣賣掉了600克黃金，變現33萬人民幣（約144萬元新台幣）。值得注意的是，這位客戶拿出的6塊金磚體積雖大，但重量卻「輕很多」，原來這些金塊並不是從金店買來，而是通過電子產品提煉出來，因此純度稍差。

《錢江晚報》報導，臨平一家回收珠寶奢侈品的店鋪老闆說，從今（2023）年4月起國內的大盤金價就一直水漲船高，店裡的黃金回收生意熱度也一直居高不下。據老闆估算，從今年4月至今，店裡已經回收了1000多克的黃金，大多數客人賣黃金基本上都出於2種原因，一種是覺得現在金價合適急於變現，另一種是覺得自己的首飾款式太老，想賣出後換新款。

至於在深圳水貝市場也出現賣黃金變現的客流，不少消費者表示，可以趁高套現，低價去買入自己喜歡的款式。廣東深圳水貝黃金回收商戶王劍雄指出，平時回收一天十幾公斤，現在因為業務量增長，一天大概熔30公斤。

另一名回收商家李富棟表示，大陸目前金價到了每克479元（人民幣，下同），回收價就是每克469元，按大盤的價格減掉10元做回收價，「如果是正規銀行的金條，或是從正規的銷售渠道購買的板料，回收的話會減掉5元的差價。」

中國銀行研究院高級研究員王有鑫表示，從後續走勢看，短期金價可能繼續維持高位，臨近「十一」黃金假期，黃金消費需求仍然旺盛，「但是投資者在投資黃金期貨以及實物黃金的時候，不要盲目追漲，要理性投資。」