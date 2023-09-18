　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

金價狂漲！陸黃金回收市場火熱　商家爆：客戶600克黃金變現144萬

▲大陸黃金回收市場火熱。（圖／CFP）

▲大陸黃金回收交易市場火熱。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

金價近期處於高位，大陸黃金市場回收情況火熱，透過黃金變現的民眾也不在少數。一間杭州臨平的商家小青（化名）透露，不久前遇到一位臨平的大客戶，一口氣賣掉了600克黃金，變現33萬人民幣（約144萬元新台幣）。值得注意的是，這位客戶拿出的6塊金磚體積雖大，但重量卻「輕很多」，原來這些金塊並不是從金店買來，而是通過電子產品提煉出來，因此純度稍差。

▲大陸黃金回收市場火熱。（圖／CFP）

《錢江晚報》報導，臨平一家回收珠寶奢侈品的店鋪老闆說，從今（2023）年4月起國內的大盤金價就一直水漲船高，店裡的黃金回收生意熱度也一直居高不下。據老闆估算，從今年4月至今，店裡已經回收了1000多克的黃金，大多數客人賣黃金基本上都出於2種原因，一種是覺得現在金價合適急於變現，另一種是覺得自己的首飾款式太老，想賣出後換新款。

至於在深圳水貝市場也出現賣黃金變現的客流，不少消費者表示，可以趁高套現，低價去買入自己喜歡的款式。廣東深圳水貝黃金回收商戶王劍雄指出，平時回收一天十幾公斤，現在因為業務量增長，一天大概熔30公斤。

▲大陸黃金回收市場火熱。（圖／CFP）

另一名回收商家李富棟表示，大陸目前金價到了每克479元（人民幣，下同），回收價就是每克469元，按大盤的價格減掉10元做回收價，「如果是正規銀行的金條，或是從正規的銷售渠道購買的板料，回收的話會減掉5元的差價。」

中國銀行研究院高級研究員王有鑫表示，從後續走勢看，短期金價可能繼續維持高位，臨近「十一」黃金假期，黃金消費需求仍然旺盛，「但是投資者在投資黃金期貨以及實物黃金的時候，不要盲目追漲，要理性投資。」

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
李多慧下飛機笑「台灣有獨特的氣味」　一票秒懂：出國回台就知道
27歲壯男遭「120kg槓鈴壓頸」亡！陸健身房倒閉　老闆還原
發票拿出來！中「3碼」劍湖山只要299元
快訊／台籃合併暖身？　富邦勇士對決中信特攻成真
AV女優「多益990滿分」學霸背景曝！英文對談超溜　美國任天
賴芊合變脫星！　強力水柱「沖掉整條浴巾」穿幫急喊卡
LIVE／賴佩霞正面回應諮商爭議！改口稱是教練　80分鐘收2
不只郭台銘賴佩霞　「10組」正副總統被連署人公布
搶災工程搞假的！　他收70條加熱菸慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

重慶摩托車展正妹多！「被人騎、騎到慘死」事件頻傳　花魁爭議大

香港網紅涉JPEX案被捕！曾高調自封「幣圈教父」

不菸不酒「5種癌纏上」！32歲人妻哭：每年確診1種癌…關鍵原因曝

金價狂漲！陸黃金回收市場火熱　商家爆：客戶600克黃金變現144萬

新華社：西方編造中國經濟負面新聞　意在「唱衰中國」誤導世界

王毅與蘇利文連兩天「多輪會晤」　據報談及習拜會可能性

第15屆重慶台灣周簽約投資117億　兩岸經貿持續緊密合作發展

大陸結婚人數持續減少　第2季較首季少36萬對

預賣253萬！「920就愛你」兩岸電商購物節　網羅台灣精選商品

27歲壯男遭「120kg槓鈴壓頸」亡！健身房已倒閉　老闆還原全過程

國道4車連環撞「夫妻雙亡」　家屬招魂...警派工程車戒護

許光漢《中餐廳》「又暖又Carry」　主動洗碗.照顧隊友..天生是老公！

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

5名女乘客飛機上爆衝突　空姐勸架大喊：請停止！

拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

典典寶寶有問必答什麼都說「好！」　喝水乾杯「哈～」..趙小僑笑：哪裡學的！

《瘋神無雙》香蕉結婚了！26歲老婆超美　3大咖致詞..沈玉琳暗Cue「籃球圈友人」

柯P老家頂樓鐵皮拆光剩鋼骨　歷經6小時施工！前後對照曝

楊繡惠姪子女友「嫌28坪房太小」　爆粗口怒譙：奧梨子假蘋果！

何妤玟同台樂天女孩跳應援　李多慧轉身露疑惑表情超萌

重慶摩托車展正妹多！「被人騎、騎到慘死」事件頻傳　花魁爭議大

香港網紅涉JPEX案被捕！曾高調自封「幣圈教父」

不菸不酒「5種癌纏上」！32歲人妻哭：每年確診1種癌…關鍵原因曝

金價狂漲！陸黃金回收市場火熱　商家爆：客戶600克黃金變現144萬

新華社：西方編造中國經濟負面新聞　意在「唱衰中國」誤導世界

王毅與蘇利文連兩天「多輪會晤」　據報談及習拜會可能性

第15屆重慶台灣周簽約投資117億　兩岸經貿持續緊密合作發展

大陸結婚人數持續減少　第2季較首季少36萬對

預賣253萬！「920就愛你」兩岸電商購物節　網羅台灣精選商品

27歲壯男遭「120kg槓鈴壓頸」亡！健身房已倒閉　老闆還原全過程

《MOVING異能》結局預告！倒數10秒⋯他突開槍　韓孝周崩潰：不行

30年來9颱風擾中秋「半數以上是強颱」！下周熱帶擾動成颱機會高

彰化寵物店員工慘遭砍斷手臂！雙煞無悔意　檢方求處重刑

空中相撞！美國飛行大賽2機墜毀　冠亞軍當場喪命

租金收益高！　他花280萬買地上權套房「10年後還倒漲50%」

宇宙人快閃東京現身簽名會　上百粉絲敲碗演唱會

亞運進場防中國小動作　體育署：循奧會模式參賽

台灣騎機車「一堆人這樣穿」！泰國妹子嚇壞：媽媽說不可以 禁忌揭密

單場狂進7球！ 　羅馬主場7比0賞恩波利義甲開季4連敗

女主人被2羅威那犬包圍攻擊　鄰居目睹嚇：只能眼睜睜看著她被啃

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

大陸熱門新聞

27歲壯男遭120kg槓鈴壓頸亡！老闆還原全過程

不菸不酒5種癌纏上！32歲人妻哭：每年確診1種癌

中國結婚人數比上季減少　影響出生率

中國—東盟博覽會廣西開幕　2000家企業參展

屁孩玩電梯被夾　網：結局爽到

星巴克招達人拍片　他見「1要求」氣炸罷工

金價狂漲！陸黃金回收市場火熱　商家爆：客戶600克黃金變現144萬

女狂挖鼻孔罹鼻竇炎！驚見10多團真菌

陸iPhone 15預購「蘋果官網癱瘓」　果粉：躲過初一躲不過15

下火車被撞！20歲港男趴月台「肉塊四散」亡

開怪手爆頭堂哥　驚悚影片曝光

男討24萬聘金遭拒　拿菜刀砍前妻

才辦完「拳上」　JPEX涉詐被港警調查

貪官「44萬翡翠手鐲」5元起拍　專家：撿漏機會小

更多熱門

相關新聞

限量18k金iPhone 15 Pro／Max　最貴破33萬

限量18k金iPhone 15 Pro／Max　最貴破33萬

新一代iPhone 15系列顏色全公布，今年卻沒有金色，杜拜奢侈品製造商Caviar順勢重磅推出iPhone 15 Pro／Max的18K金外殼黃金訂製款，當中最貴的一支要價1萬390美元（約33.14萬元台幣）。

男失戀賣黃金　「當街撒65000元」紙鈔散落

男失戀賣黃金　「當街撒65000元」紙鈔散落

竹縣工務處長藏千萬現金！又爆收錢幫違建壓件

竹縣工務處長藏千萬現金！又爆收錢幫違建壓件

錢包10年後找回「現金沒少」　他讚：一連串好人

錢包10年後找回「現金沒少」　他讚：一連串好人

沒辦信用卡的都是哪種人？內行點名這2類：根本不需要

沒辦信用卡的都是哪種人？內行點名這2類：根本不需要

關鍵字：

黃金金價回收變現現金

讀者迴響

熱門新聞

不是賴！　LINE台灣「正式中文名」曝

爆強功能！「LINE未讀訊息」許願新通

iPhone 15被爆有「2大缺陷」！

好多人生病　醫：最近病房滿出來

病毒很強！醫累到快中鏢　一排家長回報慘況

超大咖男歌手「把空姐罵到跪下」

轉雨降溫時間曝　下周可能有颱風影響連假

「世新校花」無預警宣布懷孕！

BLACKPINK巡演最後一場！Jennie哭到唱不下去

iPhone 16爆6大特點　售價、頂規名稱全出爐

馬斯克險被Autopilot害死　怒飆特斯拉工程師

詹子賢曝場上脾氣差 只有他敢搭話

獨／大學首例！政大學生宿舍男女可混住　最新外觀曝光

賴佩霞被檢舉了！

違停人行道...路人跳上車「通行」踩破前擋

更多

最夯影音

更多
國道4車連環撞「夫妻雙亡」　家屬招魂...警派工程車戒護

國道4車連環撞「夫妻雙亡」　家屬招魂...警派工程車戒護
許光漢《中餐廳》「又暖又Carry」　主動洗碗.照顧隊友..天生是老公！

許光漢《中餐廳》「又暖又Carry」　主動洗碗.照顧隊友..天生是老公！

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

5名女乘客飛機上爆衝突　空姐勸架大喊：請停止！

5名女乘客飛機上爆衝突　空姐勸架大喊：請停止！

拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面