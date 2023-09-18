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限量18k金iPhone 15 Pro／Max！　頂規價破33萬

▲18k金iPhone 15 Pro／Max手機殼。（圖／翻攝Caviar官網）

▲18k金iPhone 15 Pro／Max手機殼。（圖／翻攝Caviar官網）

記者張靖榕／綜合外電報導

新一代iPhone 15系列顏色全公布，今年卻沒有金色，杜拜奢侈品製造商Caviar順勢重磅推出iPhone 15 Pro／Max的18K金外殼黃金訂製款，當中最貴的一支要價1萬390美元（約33.14萬元台幣）。

外媒「GSMArena」報導，Caviar將iPhone 15 Pro系列的金色外殼版本命名為「Ultra Gold」，售價從8890美元（約新台幣20.83萬元）起跳， iPhone 15 Pro Max Ultra Gold的起售價則是9670美元（約新台幣30.8萬元），最貴要價1萬390美元。

▲全系列共5款外殼，每款都要價不斐。（圖／翻攝Caviar官網）

▲全系列共5款外殼，每款都要價不斐。（圖／翻攝Caviar官網，下同）

Ultra Gold系列外殼是用18K金經緞面處理，上面的蘋果logo則是24k金。Caviar表示，「Ultra Gold」是製造給特殊階層的「天選之人」使用的，包括名人、運動員、政治人物與其他菁英。

▲▼奢侈品製造商製造18k金iPhone 15 Pro／Max手機殼。（圖／翻攝Caviar官網）

▲▼奢侈品製造商製造18k金iPhone 15 Pro／Max手機殼。（圖／翻攝Caviar官網）

▲▼奢侈品製造商製造18k金iPhone 15 Pro／Max手機殼。（圖／翻攝Caviar官網）

除了Ultra Gold，Caviar另外還為iPhone 15 Pro／Pro Max推出「Ultra Black」、「Titan Black」、「Starry Night」和「Dark Red」版本。Caviar只會為每種版本生產99台。

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1類人換iPhone 15 Pro白花錢！專家推「4族群」可
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