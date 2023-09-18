女房客敲門求歡「想睡你」…慾望滿檔狂傳肉照　他被逼瘋報警

記者鄭思楠／綜合報導

山東青島一劉姓男房東近日遇到一個恐怖女租客，讓他嚇死已經報案兩次。他哭訴稱，之前帶她看了房子以後，她開始性騷擾，一直傳自己的裸照，還説「方便睡你嗎」、「我好想要，我看看你16釐米的東西」。在房東明確拒絕後，她之後居然持刀上門威脅。

▲女子發不雅照給房東問方便睡你嗎。（圖／翻攝自影片）

據《重慶廣電-第1眼》報導，9月16日，山東青島一女子多次言語騷擾房東，房東拒絕租房後被女子持刀上門威脅。監視器畫面顯示，女子疑似拿著刀在牆上刻著字。當時，她在門外刻了一個「殺」字，另一地方還有一些劃痕。

網路流傳的影片顯示，這名女子打扮性感，穿著一件黑色低胸上衣，手裡拿著一把刀。就在女子準備闖進屋內時，男房東也手拿一把榔頭，大聲呵斥女方，「妳不要進來，妳但凡進來一步，我直接一榔頭」、「妳退後，妳趕緊退後」。

▲女子在門外刻了一個「殺」字。（圖／翻攝自影片）

房東劉男稱，帶該女子看過一次房子後，她就多次在聊天軟體上發一些性暗示和不雅照片進行騷擾，「她的目的咱也不知道啊，反正一直給我發裸照，然後有一些言語上的暗示。」

簡訊顯示，女子說，「我好想要，我看看你16釐米的東西」、「我們這關係方便睡你嗎？未來房東」。

劉男稱，自己拒絕將房子租給她後，她就持刀上門威脅恐嚇，還進行惡意破壞，「當時很害怕，她還對我恐嚇說要殺了我。」

劉男說，自己已經報了兩次警，「第一次是警察來了，她走了，沒找到她。第二次是找到了她的住處，但她反鎖了不開門，就只能這麼算了。」

目前，事情還在調查當中。