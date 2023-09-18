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文資保存努力獲肯定　成大首件市府指定古物出爐

▲成功大學博物館典藏的「若槻道隆校長敕任官大禮服」，正式獲得台南市政府公告指定為「一般古物」，成為成大第一件、也是成大博物館典藏品中的第一件古物類法定文化資產。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲成功大學博物館典藏的「若槻道隆校長敕任官大禮服」，正式獲得台南市政府公告指定為「一般古物」，成為成大第一件、也是成大博物館典藏品中的第一件古物類法定文化資產。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

成功大學博物館典藏的「若槻道隆校長敕任官大禮服」，於2023年9月5日正式獲得台南市政府公告指定為「一般古物」，成為成功大學第一件、也是成大博物館典藏品中的第一件古物類法定文化資產。

▲成功大學博物館典藏的「若槻道隆校長敕任官大禮服」，正式獲得台南市政府公告指定為「一般古物」，成為成大第一件、也是成大博物館典藏品中的第一件古物類法定文化資產。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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若槻道隆為成功大學前身台南高等工業學校的首任校長（1931-1941），敕任官為台灣總督府文官系統中總督之下的最高階文官，敕任官大禮服就是過去若槻參加正式典禮必須穿著之服飾。該大禮服形制奠定於1886年，為明治維新後導入的西洋服飾，一直沿用至1945年。因若槻道隆1931年接任校長時才獲得敕任官頭銜，大禮服的製作年代上限就是1931年。全套禮服包含上衣、背心、長褲、領結、吊帶、禮帽、禮帽盒、禮劍以及禮件掛帶等配件，禮服上的裝飾主題為象徵日本內閣的「五七桐紋」，藉由黑底、金線之顏色搭配，整體呈現大禮服之尊榮與高貴。

▲成功大學博物館典藏的「若槻道隆校長敕任官大禮服」，正式獲得台南市政府公告指定為「一般古物」，成為成大第一件、也是成大博物館典藏品中的第一件古物類法定文化資產。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次指定古物的大禮服於戰後一直由若槻道隆家人收藏在日本，一直到2012年若槻校長長孫若槻康雄教授造訪成功大學博物館，重新牽起成功大學與若槻家的聯繫，而在2013年由校長長媳若槻尚子女士將大禮服贈與成功大學博物館典藏。獲得此一珍貴藏品後，立即展開整理、典藏工作，歷經國立師範大學文物保存維護研究發展中心張元鳳老師、日本東京文化財研究所石井美惠研究員長達3年的研究與修復，使大禮服得以在最佳的狀態下於成大博物館做短期展示，並做更長期的典藏。

▲成功大學博物館典藏的「若槻道隆校長敕任官大禮服」，正式獲得台南市政府公告指定為「一般古物」，成為成大第一件、也是成大博物館典藏品中的第一件古物類法定文化資產。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今日大禮服獲得指定一般古物，成大博物館除感謝台南市文化資產審議委員對於物件文化資產價值的肯定之外，也再次感謝若槻道隆校長過去對於台南高等工業學校的付出，以及若槻校長家屬珍惜的這份台日間的長久情誼。

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