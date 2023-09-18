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影片曝！利比亞洪災1.1萬死各國派援　希臘醫療團遇車禍6人亡

記者張靖榕／綜合外電報導

北非國家利比亞近日遭地中海風暴侵襲，暴雨衝垮2座水壩，導致7公尺高的洪水摧毀東部港市德爾納，罹難人數飆破1.13萬人。地中海對岸的希臘出動救援團隊抵達立比亞，卻在前往災區的路上發生死亡車禍，導致至少3名希臘救援團隊員與3名利比亞居民死亡。

▲希臘醫療團前往利比亞救援卻遇死劫。（圖／翻攝X（推特）「@TheLibyaUpdate」）

▲希臘醫療團前往利比亞救援卻遇死劫。（圖／翻攝X（推特）「@TheLibyaUpdate」）

BBC報導，利比亞官員指出，該批救援隊員17日正搭乘巴士前往災區，不幸與載有一家人的自小客車相撞。除了3名救援隊員與3名利比亞當地居民死亡，巴士上還有8人嚴重送傷，小客車上則另有2人受到重傷。

利比亞當局已發動調查，利比亞東部的衛生部長表示，該團從東部城市班加西開車，不幸遇到車禍。

利比亞目前分裂成兩半，由2個叛軍政府分治，聯合國支持的政權首都設在的黎波里（Tripoli），另一個由埃及支持的政權則以班加西為據點。

希臘當局指出，一輛載有醫療人員的巴士與對向一輛自小客車相撞，3名正執行人道救援任務的人員不幸罹難，另有2人目前失蹤。當局表示尚不清楚實際發生情形，現在正與利比亞政府合作了解案情。

聯合國於當地時間16日發布報告，指出利比亞東部沿海港口城市德爾納（Derna）洪災死亡人數已飆破1萬1300人、而僅在該地就有至少1萬100人以上失蹤，至於德爾納以外地區則有170人因洪水喪命，目前搜救人員正全力尋找倖存者，預估死亡人數還會持續增加。

聯合國表示，這場地中海風暴所帶來的降雨，已經導致利比亞東北部4萬多人流離失所，其中光是德爾納地區就有3萬多人失去家園。聯合國人道事務協調廳透露，隨著成千上萬流離失所的災民正在遷徙，無形中暴露於地雷和戰爭遺留爆炸物的風險正在上升，因為洪水已經沖散了地雷等危險爆裂物。

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