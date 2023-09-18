政大化南新村被譽為「大師聚落」！紅磚＋紅門散發50年代台灣風格

▲「化南新村」曾被譽為「大師聚落」，紅磚＋紅門散發濃濃50年代台灣建築風。（圖／政大提供）

記者許敏溶／台北報導

政大「化南新村」現改建為學生宿舍，但「化南新村」其實有悠久歷史。根據政大資料，化南新村堪稱「大師聚落」，過去不少政大老教授常將化南客廳當講堂，帶著學生在客廳談文說道，像是已故國學大師熊公哲，而化南新村也被北市確定登錄為「聚落建築群」，紅色磚塊加上紅色小鐵門，外觀散發濃濃民國50年代台灣建築風格。

化南新村在2020年也被北市確定登錄為「聚落建築群」，根據現有規定，仍可進行內部整修。由於政大莊敬外舍移交北市捷運局，為了彌補床位不足，政大花費超過4千萬，將化南新村改建為學生宿舍，並從今年9月起開放學生入住。

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事實上，化南新村是政大為方便教職員到校而建的宿舍，成為政大在台復校的重要見證，更是不少從大陸來台的文史哲學者居所，堪稱「大師聚落」。包括已故國學大師熊公哲、台灣著名禮記學與唐人小說研究泰斗王夢鷗、著名敦煌學學者羅宗濤、新聞系教授徐佳士等人，都曾入住過化南新村。且過去政大老教授常將化南新村的客廳當做講堂，帶著學生在客廳談文說道，見證歷史記憶空間，也是知識與體悟的傳承之地。

根據政大資料，化南新村是二層樓加強磚造的雙拼建築，建築物內部空間精簡，反應民國50年、西元1960年代經建條件，建築特色包括架高樓板以避免淹水，具抗震功能的樓梯間牆面與呈十字交叉的分間牆。加上紅磚與紅門特色，透露濃濃50年代台灣建築風格。

政大表示，化南新村各房間採光良好，屋內每一房間，包含衛浴均有1到2個面對外的窗戶，且每戶均有2個抽水馬桶，樓上、樓下各一，在民國53年時屬於高檔的設備。

▲1970年政大畢業紀念冊照片，化南新村位於左上角。（圖／政大提供）