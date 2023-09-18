獨／大學首例！政大學生宿舍男女可混住　最新外觀曝光

▲政大將「化南新村」改建為學生宿舍，首次開放學生自行組隊申請，且男女不拘。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

政治大學將原教職員宿舍「化南新村」改建為學生宿舍，首次開放學生自行組隊申請，同一層房間男女可混宿，創下大學學生宿舍首例。化南新村屬於雙拼式兩層樓房，外觀散發濃濃民國50年代台灣建築風，加上住宿費也和政大其他宿舍差不多，吸引政大學生踴躍報名，超額報名達1.7倍。

政大莊敬外舍共有約1200床位，因該地興建捷運而移交北市捷運局，學生宿舍床位不足。政大則提供過渡時期的替代方案，包括持續提供久康街社會住宅90床，轉介新店台北國際學舍25床，並改建化南新村作為中繼宿舍，總計提供200床。

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其中「化南新村」已經完成改建，日前政大開學時，也可看到學生陸續入住。由於政大校方首次開放由學生自行組隊申請入住「化南新村」，且男女不拘由同學們自行尋找室友，等同找同學在校外同租一層樓的概念，男女可混宿也寫下大學學生宿舍首例。

政大指出，化南新村為雙拼式兩層樓房，共有22棟建築提供學生申請，分成4房型與5房型，每棟可住8至10人，並設立獨立電表且無性別上限制，提供床組、桌椅、冰箱、洗衣機等設備。每棟月租金為2萬、2.5萬，平均下來每個人每月租金為2500元，和政大其他宿舍差不多。

▲化南新村學生宿舍資訊。（圖／政大提供）

政大坦言，想申請入住的學生很多，原本僅有22組名額，結果高達37組申請，所以校方先以電腦亂碼抽出序號，並依照順序籤讓學生來選戶號。而雖然化南新村是男女不拘，且由同學們自行尋找室友，但目前申請狀況，仍以同性同住一戶居多。

目前就讀政大二年級的林姓男學生表示，大一住山上宿舍，因為之後沒抽到，所以透過Dcard和朋友組隊一起抽籤，很幸運抽上化南新村宿舍，聽說其他棟是同社團的一起組隊申請。和大一宿舍相比，化南新村宿舍空間大一點，還有前院與客廳，也比較安靜，相對比山上方便一點，但宿舍內硬體設備相對不足，所以自己得從外面搬了書櫃到宿舍內。

對於化南新村可以男女混宿，另一名不願具名的政大學生表示，很多政大學生在外面租房子就是混宿，有的甚至男女同居，故化南新村開放男女一起申請宿舍，並不是什麼奇怪的事。

為了彌補床位不足，政大指南校區新宿舍目前正興建中，政大表示，校方正積極爭取教育部新宿舍運動經費補助，預計最快2026年完工，屆時將可提供約1800床位。

▲▼政大化南新村改建為學生宿舍，圖為整修過後浴室與客廳現況。（圖／讀者提供）

▲▼政大將「化南新村」改建為學生宿舍，首次開放學生自行組隊申請，且男女不拘。（圖／記者許敏溶攝）