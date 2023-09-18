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汪汪隊粉絲瘋搶！好市多獨家「妙而舒汪汪隊尿布」網購隱藏優惠中

▲▼汪汪隊立大功,妙而舒,尿布,好市多,網站,優惠。（圖／資料照）

▲好市多線上賣場獨賣「妙而舒瞬吸舒爽汪汪隊特別設計款」，一上架就在家長間造成話題。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

好市多近期出現了一款神隊友尿布「妙而舒瞬吸舒爽汪汪隊特別設計款」，包括尿布外箱、包裝以及尿布上的圖案都是孩子超愛看的人氣卡通《汪汪隊立大功》，不但寶寶看了開心更願意乖乖穿，還讓在社群媒體曬嫩嬰的爸媽們超有面子，私訊夾爆掉被狂讚「尿布也太可愛了」、「汪汪隊寶寶出動！」，最多人問的則是哪裡買得到？這款尿布就在好市多線上賣場獨家販售，即日起至10/31還有線上限定的隱藏優惠，單筆訂單金額滿5,000元的會員，在購物車頁面輸入優惠券代碼23shopa即可折抵300元，根本就是行程忙碌又想省錢的爸媽們的救星！

▲▼ 妙而舒 。（圖／品牌）

▲▼汪汪隊出動！可愛角色登上妙而舒尿布，使命必達輕鬆化解寶寶與家長們各種關於尿布的困擾。

▲▼汪汪隊立大功,妙而舒,尿布,好市多,網站,優惠。（圖／資料照）

就有爸媽買了後在好市多社團po文狂推，引來一票家長留言狂刷「居然是汪汪隊好猛」、「太可愛了吧汪汪隊的尿布」、「包裝有夠可愛!!!」而且不只因為圖案是孩子們最愛的汪汪隊，還有家長看到是妙而舒瞬吸舒爽，非常信賴尿布品質就決定要入手，「妙而舒材質很透氣，汪汪隊這款我也下單了！！」、「上次聽朋友說很好用，推推！」、「這款吸力好像不錯，來推薦給親戚參考看看」；自家腿庫寶穿尿布總是容易有勒痕的家長，更表示用過妙而舒就回不去了，「我家腿褲寶寶都固定用妙而舒，吸水力好又不勒腿」、「家裡也都是用妙而舒，不會起疹子，超推的啦」何況這次還有汪汪隊圖案，說什麼也必須買。

▲▼汪汪隊立大功,妙而舒,尿布,好市多,網站,優惠。（圖／資料照）

▲▼妙而舒瞬吸舒爽汪汪隊特別設計款尿布，不論是圖案還是材質都獲得超多家長好評。（圖／擷取自好市多臉書社團）

▲▼汪汪隊立大功,妙而舒,尿布,好市多,網站,優惠。（圖／擷取自好市多官網及臉書社團）

人氣爆棚的「妙而舒瞬吸舒爽汪汪隊特別設計款尿布」只在好市多網站上獨家販售！妙而舒瞬吸舒爽一直都因為有12小時超強吸收量+舒服的透氣大版型，受到爸媽一致推薦，再加上使用通過敏感測試1的全新親膚表層，幫助預防紅屁屁，也讓爸媽更安心。

這次與總是協助大家解決困難、守護城市和平的汪汪隊，幫助有尿布困擾的廣大家長們照顧寶寶，尿布外箱和包裝上有各自不同的可愛汪汪隊圖案，讓寶寶有好心情，優異吸收力和版型則讓寶寶穿得好舒服，開心玩耍翻滾都不怕漏。

▲▼汪汪隊立大功,妙而舒,尿布,好市多,網站,優惠。（圖／資料照）

▲▼穿上妙而舒瞬吸舒爽尿布的寶寶們能夠盡情展現活潑好動的一面。

▲▼汪汪隊立大功,妙而舒,尿布,好市多,網站,優惠。（圖／資料照）

▲尿布上的汪汪隊花樣搭配上可愛的寶寶，簡直萌翻天啦！

▲▼汪汪隊立大功,妙而舒,尿布,好市多,網站,優惠。（圖／擷取自好市多官網及臉書社團）

▲妙而舒推出瞬吸舒爽汪汪隊特別設計款尿布，只在好市多官網賣場線上獨家限時限量販售，想要的家長下單手速得快。（圖／擷取自好市多官網）

妙而舒汪汪隊尿布還可以搭配限時好康！即日起線上購物結帳滿5000輸入”23shopa” 再折300，只到10/31止，使用指定賣場聯名卡再享3%回饋，手速務必要快，優惠不等人，現在就上好市多線上賣場下單！

►好市多線上購物優惠中：https://bit.ly/3YiQSJq

*1並非所有寶寶使用後肌膚均不會產生相關肌膚敏感問題

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