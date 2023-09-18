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與其說「抗」，不如說「防」　醫美保養探「深淺」！

▲▼醫美保養探「深淺」。（圖／業者提供）

▲口罩禁令解放的2023下半年，間接讓醫美商機急速發酵。

消費中心／綜合報導

網路上許多影片創作者喜愛街頭實測主題，大玩讓西方人猜猜亞洲人氣女星真實年齡的遊戲，外表美麗又凍齡的眾女星，經常讓得知答案後的西方人嚇到吃手手！事實上，亞洲女性肌膚天生細緻柔軟具先天優勢，視覺上超減齡，然而隨著歲月增長，鬆弛下垂以及走山的輪廓線，往往讓五官變得扁平，大大削弱了美麗氣場。

現代人追求視覺年齡遠小於實際年紀，以至於電音波等非侵入的緊緻拉提療程普及。新微醫蓁美診所的劉孟璿醫師說明：與其說「抗」，不如說「防」，面部的衰老情況越多，也就越難以修復，及早且定期進行保養才是預防衰老的正確方式。第三代海芙音波為輕熟齡保養的常見項目，其運用HIFU聚焦式超音波技術，透過熱能作用在指定肌膚層次，以達到肌膚緊實、拉提的效果。

▲▼醫美保養探「深淺」。（圖／業者提供）

▲現代人注重視覺年齡，音波療程也成為每一位求美者欲諮詢的熱門項目。

醫師獨家「深拉淺雕」　客製化的專屬美麗計畫

口罩禁令解放的2023下半年，無論是親友間的飯後話題、社群論壇上的心得分享等，醫美保養討論度有感上升，不變的是，不動刀、低修復期仍是醫美保養的主要訴求，沒有口罩遮掩下半臉的鬆弛輪廓，能精準「修修臉」的輕保養該怎麼選？

近年第三代海芙音波療程相當受愛美族群歡迎，其為醫美市場上探頭深度齊全的音波儀器，然而各家診所優惠方案百家爭鳴，吸引消費者好奇，其中究竟有何不同？其實主要與施打技術及認證與否有關，新微醫蓁美診所劉孟璿醫師分享自己獨特「深拉淺雕」打法，有效幫助消費者改善整體肌膚問題。

劉孟璿醫師說明，門診諮詢時會先了解顧客想透過海芙音波改善的部位問題後，再依據個人需求做不同探頭及深度的規劃。劉孟璿醫師強調，針對不同部位、不同膚質的問題，在選擇深度及探頭上是非常重要的，無論是男女老少，每個人的肌膚厚薄度皆不相同，因此由專業醫師評估、規劃專屬的深度配置是相當重要的。他個人習慣施行「先深後淺」的做法，可以先讓深層的肌膚緊實後再做淺層雕塑，使用微點聚焦的特性來達到定點性能量釋放。

▲▼醫美保養探「深淺」。（圖／業者提供）

▲劉孟璿醫師分享自己獨特「深拉淺雕」打法，有效幫助消費者改善整體肌膚問題。

選定原廠認證診所　安心變美麗

隨著醫美保養的盛行，熱門的療程也不免出現非法水貨、山寨機等疑慮，然而每一項醫療器材都有正確認明真偽的方式，以第三代海芙音波為例，建議消費者治療前應於官方認證網站上查明合格受證的醫療院所，欲操作的醫師也應具有原廠頒發的合格認證書，此外，於施打時也能同時認明海芙音波機身、把手及探頭上的雷射防偽標籤，消費者主動保障自身權益，才能有效降低任何醫療風險。

▲▼醫美保養探「深淺」。（圖／業者提供）

▲新微醫蓁美診所-劉孟璿醫師。

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