媽咪到底愛什麼？母親節禮物不踩雷的3大提案

▲母親節禮物陪伴媽咪出國旅遊是不錯的選擇。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

母親節除了一起吃大餐、送花、送卡片之外，還能做什麼？每年網友都在熱烈討論該如何發揮巧思送到媽媽心坎裡，特別整理出母親節禮物3大人氣選項，輕鬆搞定母親節禮物，專寵媽咪不踩雷。

母親節禮物提案1：帶媽咪去旅行

歷經近3年漫長的防疫期，全球生活逐漸回歸正常，各國也陸續宣布防疫政策徹底解封，不少人正摩拳擦掌準備出國旅行的計畫，是時候買張機票、訂行程陪媽咪出國放風囉！

剛好長輩最愛的日本旅遊，即將於5/8起廢除邊境措施免疫苗、陰性證明等全面開放，很適合安排輕鬆的5天4夜快樂出遊！而地大物博的美國也會在5/11起正式解除新冠緊急狀態令，很適合帶著前衛洋派的媽咪一起飛。趁著媽咪還健康、走得動的時候出發，留下難忘的旅行回憶，絕對是最美好的母親節禮物。

▲母親節安排媽咪來場手作體驗，用溫暖的陪伴與媽媽共創美好回憶。（圖／Da Da TUFTING STUDIO）

母親節禮物提案2：安排媽咪手作體驗

一日體驗式的手作課程近期相當流行，且課程內容五花八門又吸睛，從網紅爭相打卡的時髦手織地毯、兼具美感與易上手性的金箔畫或流體畫、敲敲打打製作專屬個人飾品可每日佩戴的金工課程…等，花短短一天，甚至2~3個小時就能完成美美的作品，絕對成就感十足，相當適合喜歡人文藝術的媽咪。

母親節禮物提案3：找回愛漂亮的媽咪

近期一篇網路文章「想把當年笑著問我『媽媽漂亮嗎？』的母親找回來，還給她」，講述媽媽年輕時擁有華麗衣櫥及琳瑯滿目的彩妝保養品，如今卻是一大堆自己淘汰後的衣物，原封不動地堆疊在母親的衣櫥。相信許多媽咪皆是如此，把時間與金錢都分給了家庭和孩子，將女人愛美的天性從人生清單中刪去。為了讓孩子過更好的生活，即使「媽媽心裡苦、媽媽不說」，其實媽媽內心也很渴望維持美美狀態呢！

▲母親節送美麗給媽咪，蔡淑臻代言的海芙音波讓媽咪心情大好～無價。

許多網友討論想送保養、送美麗的話，醫美是近年熱門的新興選項，尤其以名人代言的電音波療程最受歡迎，其中海芙音波合乎安全、低刺激、普遍接受度高，就是很適合醫美新手入門的音波療程，已讓許多媽咪一試成主顧，高滿意度讓媽咪心情大好～無價！

不管是以上哪一項禮物，別忘了「陪伴」的心意最重要！對媽媽而言，旅行不必很複雜的行程，只有孩子陪伴身邊，去哪裡都好玩；陪媽咪一起手作體驗，最後帶回家的成品肯定更有意義，還有媽咪隱藏版心願的「變美麗」，若有孩子陪在身邊那種「被愛、被重視」的感覺，才是媽咪心中真正的寶藏。

今年母親節陪著媽媽一起透過這3件事，一起變健康、變美麗，感情更親密。