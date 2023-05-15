紙片人過時了！今夏揮別大嬸體態實現「曲線美」連名模蔡淑臻都愛上

▲名模蔡淑臻在社群分享自己維持美麗及好身材的秘密。（圖／翻攝自蔡淑臻社群，下同）

消費中心／綜合報導

夏天即將來臨，準備好迎向陽光、海灘、比基尼了嗎？如果你正在為自己的身材而煩惱，認為瘦瘦的才好看，也許你該重新審視對美的標準！因為紙片人已經過時了，凹凸有緻的曲線及健康的體態成為主流，用對方法就能在今年夏天告別大嬸體態展現自信美，名模蔡淑臻也大方在IG上分享自己維持美麗的秘密，除了飲食、運動、保養皆須用心之外，持之以恆更是重要。

曲線美感更勝骨感！打造健康體態的3種方法

對於好身材的定義，若還停留在過去「瘦就是王道」就落伍了！近期韓國女團大勢崛起，因為長期跳舞培養出健康美的身材體態席捲全球，個個穠纖合度的水蛇腰、翹臀、蜜大腿令人嚮往，就連國內名模蔡淑臻也積極鍛鍊自己，即使年過40仍擁有超辣身材。

想和美麗的女明星一樣舉手投足充滿自信，其實你可以這樣做：

▲飲食是影響身材的關鍵，蔡淑臻也經常在社群上分享以原型食物為主的飲食。

1. 建立正確飲食習慣：

飲食是影響身材的關鍵，隨著標準身材的美感受到重視，近年體重控制的主流大多強調「You are what you eat」，盡可能攝取富含蛋白質、纖維和維生素的原型食物並重視營養均衡，避免高熱量、高油脂、高糖分的食物。蔡淑臻就經常在IG上分享自己打的綠拿鐵及蔬菜沙拉等，以原型食物為主的飲食習慣讓她保有仙女般的好身材；此外，多喝水也可以幫助排出體內廢物及毒素，預防水腫及浮腫，讓「好好吃飯」成為奠定美好身材的基石。

2. 持之以恆的運動：

現代人的工作大多都是在辦公室長時間久坐，加上缺乏足夠的運動量而加速身材走山，其實運動不只可以幫助燃燒多餘熱量，增加肌肉量及肌膚彈性，也能提升血液循環及心肺功能，因此有「運動的人比較不容易老」的說法。

運動的精髓往往不在於做的多，而是做的久，選擇適合你的運動方式，如跑步、游泳、跳舞、瑜伽等，建議每周至少運動三次，每次至少30分鐘。若想要針對某些部位加強訓練雕塑，例如小腹、大腿、臀部等，則可以做一些簡單局部訓練的動作，例如仰臥起坐、深蹲、開合跳等，從日常生活中練出夢想中的好身材。

▲蔡淑臻已養成規律的運動習慣，從日常生活中練出夢想中的好身材。

3. 醫美雕塑體態：

如果你想要更有效率地雕塑體態，尋求醫美專業的協助是個不錯的方式。近期流行瘦肩針、肉毒桿菌素改善斜方肌問題，火速趕走「虎背水牛肩」轉型「天鵝頸直角肩」而受到網友熱烈討論，而許多人生理難瘦、心裡也難受的身形問題，主要分為脂肪型及鬆弛型，無論是腹臀腿，都能以溶脂、電音波療程來進行雕塑，讓今夏順利穿上比基尼，以時尚姿態漫步熱情沙灘。

▲由名模蔡淑臻代言的第三代海芙音波，是近期許多人推薦值得考慮的選項。

名模蔡淑臻也愛上的「海芙音波」雕塑完美體態

由名模蔡淑臻代言的第三代海芙音波，是近期許多人推薦值得考慮的選項，由於是衛福部核可臉部及身體皆可運用的音波儀器，許多愛美女性以海芙音波當作『全攻略保養』，省了檢視琳瑯滿目療程的力氣，一台全包相當方便！除了在臉部拉提有一定的好口碑，第三代海芙音波也於2022年底通過13mm探頭，治療深度更是「深」入人心，不僅能作用於脂肪層，也是對身體局部進行「微雕塑」，以無創、無修復期的方式輕鬆助攻女性追求完美身材。

許多人稱海芙音波為高貴不貴的醫美療程，還是要提醒消費者，若價格過於親民，也可能是假貨販售！施作第三代海芙音波前，可至官網查詢認證診所資訊，也可於施作時認明卡匣上的雷射防偽標，為自己的權益多一份謹慎。