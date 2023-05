紙片人過時了！今夏揮別大嬸體態實現「曲線美」連名模蔡淑臻都愛上

▲名模蔡淑臻在社群分享自己維持美麗及好身材的秘密。(圖/翻攝自蔡淑臻社群,下同)

夏天即將來臨,準備好迎向陽光、海灘、比基尼了嗎?如果你正在為自己的身材而煩惱,認為瘦瘦的才好看,也許你該重新審視對美的標準!因為紙片人已經過時了,凹凸有緻的曲線及健康的體態成為主流,用對方法就能在今年夏天告別大嬸體態展現自信美,名模蔡淑臻也大方在IG上分享自己維持美麗的秘密,除了飲食、運動、保養皆須用心之外,持之以恆更是重要。

曲線美感更勝骨感!打造健康體態的3種方法

對於好身材的定義,若還停留在過去「瘦就是王道」就落伍了!近期韓國女團大勢崛起,因為長期跳舞培養出健康美的身材體態席捲全球,個個穠纖合度的水蛇腰、翹臀、蜜大腿令人嚮往,就連國內名模蔡淑臻也積極鍛鍊自己,即使年過40仍擁有超辣身材。

想和美麗的女明星一樣舉手投足充滿自信,其實你可以這樣做:

▲飲食是影響身材的關鍵,蔡淑臻也經常在社群上分享以原型食物為主的飲食。

1. 建立正確飲食習慣:

飲食是影響身材的關鍵,隨著標準身材的美感受到重視,近年體重控制的主流大多強調「You are what you eat」,盡可能攝取富含蛋白質、纖維和維生素的原型食物並重視營養均衡,避免高熱量、高油脂、高糖分的食物。蔡淑臻就經常在IG上分享自己打的綠拿鐵及蔬菜沙拉等,以原型食物為主的飲食習慣讓她保有仙女般的好身材;此外,多喝水也可以幫助排出體內廢物及毒素,預防水腫及浮腫,讓「好好吃飯」成為奠定美好身材的基石。

2. 持之以恆的運動:

現代人的工作大多都是在辦公室長時間久坐,加上缺乏足夠的運動量而加速身材走山,其實運動不只可以幫助燃燒多餘熱量,增加肌肉量及肌膚彈性,也能提升血液循環及心肺功能,因此有「運動的人比較不容易老」的說法。

運動的精髓往往不在於做的多,而是做的久,選擇適合你的運動方式,如跑步、游泳、跳舞、瑜伽等,建議每周至少運動三次,每次至少30分鐘。若想要針對某些部位加強訓練雕塑,例如小腹、大腿、臀部等,則可以做一些簡單局部訓練的動作,例如仰臥起坐、深蹲、開合跳等,從日常生活中練出夢想中的好身材。

▲蔡淑臻已養成規律的運動習慣,從日常生活中練出夢想中的好身材。

3. 醫美雕塑體態:

如果你想要更有效率地雕塑體態,尋求醫美專業的協助是個不錯的方式。近期流行瘦肩針、肉毒桿菌素改善斜方肌問題,火速趕走「虎背水牛肩」轉型「天鵝頸直角肩」而受到網友熱烈討論,而許多人生理難瘦、心裡也難受的身形問題,主要分為脂肪型及鬆弛型,無論是腹臀腿,都能以溶脂、電音波療程來進行雕塑,讓今夏順利穿上比基尼,以時尚姿態漫步熱情沙灘。

▲由名模蔡淑臻代言的第三代海芙音波,是近期許多人推薦值得考慮的選項。

名模蔡淑臻也愛上的「海芙音波」雕塑完美體態

由名模蔡淑臻代言的第三代海芙音波,是近期許多人推薦值得考慮的選項,由於是衛福部核可臉部及身體皆可運用的音波儀器,許多愛美女性以海芙音波當作『全攻略保養』,省了檢視琳瑯滿目療程的力氣,一台全包相當方便!除了在臉部拉提有一定的好口碑,第三代海芙音波也於2022年底通過13mm探頭,治療深度更是「深」入人心,不僅能作用於脂肪層,也是對身體局部進行「微雕塑」,以無創、無修復期的方式輕鬆助攻女性追求完美身材。

許多人稱海芙音波為高貴不貴的醫美療程,還是要提醒消費者,若價格過於親民,也可能是假貨販售!施作第三代海芙音波前,可至官網查詢認證診所資訊,也可於施作時認明卡匣上的雷射防偽標,為自己的權益多一份謹慎。