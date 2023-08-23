韓國新生代實力演員高旻示8月底來台　網友狂讚：連女生也無法抗拒

▲韓國新生代女演員高旻示八月底即將訪台。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

又有新生代大勢女星即將來台！韓國新生代女演員高旻示近期火速竄起，不論是在《Sweet Home》飾演氣質太妹卻能大跳芭蕾舞的高反差驚豔眾人，還是在《五月的青春》飾演柔弱苦情妹讓觀眾跟著虐心，演什麼像什麼的百變姿態為她打開國際知名度，近期更在Dcard掀起討論，讓網友狂讚：「連女生也無法抗拒！」

自導自演、還能駕馭各種角色的寶藏系女星！

2020年高旻示曾在韓劇《Sweet Home》中，飾演被迫放棄芭蕾舞的女孩，平時一副氣質太妹樣，其實內心相當善良的人設，圈粉不少觀眾的心，因此火速竄紅打開國際知名度；隔年又在《五月的青春》上演大時代虐心戀情，完結篇收視率更高達5.6%的驚人成績，總是淚眼汪汪的女主樣貌，對比她在2019年的韓劇《喜歡的話請響鈴》飾演高傲又沒禮貌的表姊角色，反差之大讓不少人都懵了，大讚高旻示的實力派演技！

事實上，她也曾出演韓劇《智異山》、電影《神鬼海底撈》等話題作品，同時她自導自演過電影，超有才華的全方位韓妞簡直不要太完美，近期還在Dcard掀起討論，不少網友讚爆：「她外表是男女通吃的那種」、「我也好愛她，笑起來真的好甜」、「寶藏女孩」、「她的氣質超級特別，長得也很美，演技又非常自然活潑俏皮」、「又正又可愛，笑起來有魔力」、「對她印象很深，難得傲嬌還不討人厭」，還有人說男友也超迷她，為此研究起她的外型想仿效。

▲高旻示於官方社群透露首次訪台心情相當興奮。（圖／取自高旻示IG）

韓妞都在瘋的3大變美密技公開 第3項連高旻示也大方分享！

天天追劇的人肯定都注意到了，近幾年登場的韓星一個比一個美到不科學！深究原因才知道，原來愛美的韓國歐膩們可是從保養、妝容到穿搭，滴水不露地積極進化中，近期更有3大韓妞最愛的超人氣美容體驗正在流行：

1.「美容室化妝」：

韓妞們近年超瘋透過明星御用彩妝師的巧手，畫出大勢明星同款妝容，或是透過大咖彩妝師為個人量身打造甜酷／甜辣風、清裸鬆弛妝感妝容，難怪韓妞都能輕鬆畫出點亮五官的美美妝容。

2.「個人色彩鑑定」：

由專家根據個人膚色風格，找出你是「春夏秋冬」哪一型人，進而判斷個人適合裙裝、褲裝、大地色或高飽和色…等，打造專屬造型精準購物，不僅穿搭更能襯托個人特質，還能少花許多冤枉錢。

3.「專業皮膚管理」：

韓國歐膩個個吹彈可破的水煮蛋系美肌可不是天生的！不只平常在家靠自己勤護膚保養，也會定期到醫美診所進行專業保養，如保濕導入、雷射、音波等等，透過全方位的美麗體驗難怪越來越漂亮。

而人氣女神高旻示也常大方分享自己的「皮膚管理」秘技唷，透過「ULTRAFORMER MPT 海芙音波媚必提」的雙聚焦音波技術hold住零死角美顏，不必擔心上鏡問題，進而專心挑戰多樣化角色，讓演藝事業蒸蒸日上！近期高旻示更成為「ULTRAFORMER MPT海芙音波 媚必提」的國際代言人，並將於8月27日首度來台，相信很快又將掀起一波最新韓流美肌風潮，大家一起拭目以待吧！