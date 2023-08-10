韓國獵奇「雙下巴面膜」秒變小V臉？醫師：頂多消水腫

▲雙下巴影響臉的精緻度。（圖／極緻醫美診所提供，下同）

消費中心／綜合報導

推崇緊緻小V臉的韓妞們瘋敷「雙下巴面膜」，看起來相當獵奇的耳掛式面膜敷法，號稱可提拉鬆弛肌膚、快速消除雙下巴，晉升小V臉一族，格外令人好奇到底有沒有用？極緻醫美診所微整型醫師許瑛倢分析雙下巴成因多，想光靠敷面膜效果恐怕有限，但可以尋求專業醫師透過複合式療程，找回你的輪廓線。

▲韓國面膜五花八門，新興的雙下巴面膜令人好奇。

韓妞「雙下巴面膜」吸睛 醫師突破盲點：消水腫而已

現代人熱愛拍照打卡，除了五官妝容要完美，其實臉部輪廓線也大大影響了整個人的質感，若有NG感爆棚的雙下巴，很容易從漂亮小姐姐一秒變「阿啾媽」。這時除了靠美肌濾鏡努力「修修臉」，希望本人比照片好看的愛美行動派，經常會積極尋求美容保養或醫美方式，打造零死角美顏。

像是韓國面膜變化多、類型五花八門，竟然還有「提拉下巴」的面膜相當吸睛！然而，許瑛倢醫師認為：雙下巴面膜其實和一般保濕面膜沒有太大的差別，主要的功效就是去水腫，頂多因為它是用耳掛式的設計，可以緊密貼合臉部，產生一定的拉力暫時消水腫，能維持的時間有限，因為外敷面膜無法改善鬆弛的筋膜層，頂多是短暫的治標不治本，相信沒多久，雙下巴又會回來Say Hello！

▲雙下巴三大成因。

雙下巴年輕化 3大成因你中哪一個？

盤點造成雙下巴的成因很多，主要可分為以下3種：

1. 肥胖型：不良飲食習慣及肥胖導致脂肪堆積在闊頸肌處，形成明顯雙下巴。

2. 老化型：因年齡增長受地心引力影響，導致頸部肌肉和皮膚下垂鬆弛而產生雙下巴。近年也常見年輕族群長時間使用3C產品而有烏龜頸，與此類鬆弛致使脂肪無支撐所形成的雙下巴同理。

3. 天生型：因下巴短或舌骨位置過低、頷頸角度過大等先天基因條件不良，影響臉部肌肉及脂肪堆積而形成的雙下巴。

許瑛倢醫師分享，除先天條件難以改變之外，門診常見許多年輕族群因為使用電腦及手機的頻率及時間大幅增加，如：追劇時間更長，而形成的雙下巴問題；此外，不良的飲食習慣所導致的肥胖問題，也很容易在下巴囤積脂肪而形成礙眼的雙下巴，比例也不低。

▲年輕族群也飽受雙下巴困擾導致視覺年齡提升。

完美輪廓線靠醫美神助攻最有感！

想要找回美麗的輪廓線並不難！許瑛倢醫師進一步說明，近年因透過社群媒體分享生活的風氣興盛，重視外表、愛美的人也越來越多，非常多人主動求助門診，希望改善雙下巴問題。許多人是因為不良習慣或老化鬆弛導致輪廓線不夠俐落，建議除了平時要注意運動和飲食來預防老化，對於已經形成的局部性脂肪，由於並非運動及飲食及可改善，因此可考慮醫美療程來解決，例如透過海芙音波直接拉提下顎線快速改善鬆弛，也可以配合針劑注射完美雕塑更加分。

許瑛倢醫師表示，海芙音波是近年相當具人氣的醫美療程，其作用原理是利用音波的能量作用於皮膚組織，能夠直接拉提下顎線，快速改善鬆弛現象，同時對於局部性脂肪的處理也有良好效果，她建議要保持下顎線的緊緻度，最好每年做一次音波保養，才能完美Keep臉部輪廓線，讓自己看起來更精緻顯年輕。

此外，許瑛倢醫師也提醒，接受海芙音波療程時應認明原廠認證保障自身權益，像是透過醫療院所之合格證書、辨別商品真偽，或以手機掃描QR Code，來確認施做診所是否為原廠授權，才能確保施打品質及效果，降低可能衍生的風險。

許瑛倢醫師 極緻醫美診所

經歷：

海芙音波原廠高階認證操作醫師

Ellanse洢蓮絲原廠認證醫師

台灣大學醫學工程 博士進修

國泰綜合醫院耳鼻喉科主治醫師

台北慈濟醫院耳鼻喉科主治醫師

史丹佛大學醫學頭頸部訪問學者

教育部部定講師

專長：

海芙音波拉提

各式雷射光療

肉毒桿菌注射

各式微整形注射