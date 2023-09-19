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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高虹安被暫停黨權！　民眾黨：柯文哲對廉政標準「不會妥協」

記者袁茵／台北報導

民眾黨新竹市長高虹安因在立委任內，涉嫌詐領助理費，日前被檢方依照貪污治罪條例起訴；民眾黨發言人李頂立19日證實，民眾黨中央評議委員會18日開會決議，對高虹安祭出暫停黨權處分，並視司法狀況再做進一步措施，「柯文哲與民眾黨在廉政標準上不會妥協」，該怎麼辦就怎麼辦，但同時支持高虹安提出有利證據捍衛清白。

▲▼高虹安北院出庭 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高虹安。（資料圖／記者屠惠剛攝，下同）

針對高虹安19日中午被爆出，被民眾黨中央評議委員會18日決議暫停黨權，李頂立19日下午1時於中央黨部召開記者會說明。李頂立證實，針對高虹安過去立委時期的助理費爭議，遭到檢方以《貪污治罪條例》起訴，民眾黨中央評議委員會經過主動調查跟釐清之後，18日開會決議是暫停黨權。

被問到中評會是否覺得高虹安有罪？李頂立回應，此事是按照現有黨內規範處理，因為中評委員主動調查與了解後，依民眾黨廉政準則中第2條跟第6條規定進行評估，第二條包括違反廉政紀律範圍，且有寫到《貪污治罪條例》部分；而第六條則是處分裁量，特別載明如果是有檢察機關起訴者，那應該要暫停黨權。

李頂立提及，中評委員經過主動調查跟釐清後，在民眾黨2020年既有的準則之下，依違反第二條廉政紀律範圍、第六條處分裁量，按規定暫停高虹安黨權。

▲▼高虹安北院出庭 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

至於此處分是否有通知當事人與黨主席柯文哲？李頂立說明，中評會是獨立機關，正常決議會按照程序通知當事人，而主席柯文哲部分，詳細內容跟細節當然會做匯報，而柯文哲態度也如同過去「該怎麼辦就怎麼辦」。

媒體追問，高虹安被停權後，不能做哪些事情？李頂立說，黨員權利包括對黨的事務、政策上面，有所謂「政策建議」部分，例如包括可以擔任各級黨職，並具有選舉跟被選舉權，而停權就是沒有上述權利。

至於何種條件下會恢復高虹安黨權？李頂立稱，要看接下來司法程序狀況，如果未來假設判有罪定讞，會涉及到比較嚴格處置，目前暫停黨權部分，還是要等到判決結果出爐後，才會有更進一步措施。

最後，李頂立說明民眾黨態度，過去從第三方平台到宣示掃黑、掃黃決心，柯文哲與民眾黨對廉政標準不會妥協，柯過去擔任台北市長任內，對於所有公務機關的要求也相當嚴格，現在到民眾黨也是一樣，強力要求相關黨公職，「在任何事情處理上，還是希望該怎麼辦就怎麼辦。」

李頂立強調，就高虹安事件上，雖然目前是暫停黨權，但對方依然是民眾黨非常重要的公職，現在此案進入司法程序階段，以柯文哲、民眾黨態度來說，仍支持高虹安在司法上提出有利的證據，捍衛自己的權利。

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