快訊／蘇貞昌抱不平：陳吉仲還沒辭職　就有人急著放話

記者呂晏慈／台北報導

行政院前院長蘇貞昌今（17日）前往雙北為立委參選人張宏陸、吳沛憶站台助講，他稍早接受媒體聯訪說，陳吉仲還沒有提出辭職，就有人急著放話，這非常惡劣，並為陳大抱不平說，「做到流汗，（讓人）嫌到流涎」，為陳感到很不捨，希望大家多給他加油。

▲蘇貞昌晚間受訪時為昔日舊屬陳吉仲抱不平。（圖／記者呂晏慈翻攝）

蘇貞昌今天晚間前往台北萬華，為吳沛憶站台助講，他會中接受媒體聯訪說，陳吉仲到現在還沒有提出辭職書，總統蔡英文也沒有要他辭職，就有人急著放話、操作，這非常惡劣，「我所知道的陳吉仲，學者從政，勇於任事」，且為了農業做了非常多的事，全台灣做了很大的功勞，例如防治非洲豬瘟到今天都還平安無事，或如完全落實做到農民三保一金，以及大力推動農產品冷鏈，讓農業產值大大提高。

「老實說，陳吉仲近年來實在是辛苦了！」蘇貞昌說，就以這次雞蛋的問題來說，進口雞蛋的國家發生禽流感，所以從外國願意賣給台灣，到沒有雞蛋可以賣，以及因為極端氣候，母雞產量大為下跌，一時調配不及。

蘇貞昌強調，陳吉仲努力從其他許多國家進口雞蛋，沒有發生蛋荒，蛋價也沒有無限飆高，另外也沒有說，在蛋價穩定下來後，天氣好了，雞蛋也正常生產了，又把手上有的雞蛋全部倒出來衝擊蛋農。他說，寧肯讓雞蛋多一點，不要發生蛋荒，蛋價也不要飆揚，這是正確的，就像疫苗寧肯買多一點，不能沒有疫苗可以打。

蘇貞昌批評說，今天事後諸葛，反過來痛加批評，這就是「做到流汗，（讓人）嫌到流涎」，他為陳吉仲很不捨。蘇直言，「我也給他加油，希望大家也多給他加油，我老實說，我知道他現在已經被弄得身心俱疲了」。