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她月薪3萬想生孩！男友嗆養不活　網：丟臉的是妳

▲▼示意圖,分手,吵架,暴力,情侶,脅迫,男女,恐怖情人,關係,破裂,情感,男朋友。（圖／123RF）

▲一名女網友表示，自己因為未婚懷孕的事情和男友發生爭執。（示意圖／123RF）

 圖文／CTWANT

「未婚懷孕生下來會很丟臉嗎？」一名女網友表示，自己近2年不斷為了是否生孩子和男友爭吵，前3次懷孕因為她未成年也沒工作，所以只好聽男方的建議拿掉孩子，如今她在檳榔攤上班，每月收入約3萬元，近日發現再度懷孕，「我不想再妥協了！我想要把我的孩子生下來！」無奈男友仍不肯答應。

原PO在臉書社團「匿名公社」發文，「這兩年來，我第四次和男友因為要不要生下來吵架了！前三次我因為自己沒有再工作，是他在賺錢，所以我聽他的拿掉，但是我真的很捨不得我的寶寶。前三次拿掉後，我氣得和他提分手，但他會一直不斷跟我道歉，買補品給我補身子，對我很好，所以我心軟了，又跟他復合！可是這次！我不想再妥協了！我想要把我的孩子生下來！」

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女網友提到，「結果他知道後，我們又吵架了，他說如果還要跟他在一起，就不要想要生小孩，他養不活。他還說如果我堅持要生，就只有分手這條路，他不可能認這個孩子。還說我沒結婚生小孩很丟臉，人家會看不起，而且我也養不活！」

原PO透露，「之前沒工作是因為我還沒成年，我現在已經成年了、有工作了，我在檳榔攤賣，一個月至少也有快三萬，我已經不是以前的我了好嗎？還有，我可以自己賺錢把孩子養大，誰說單親媽媽會很丟臉？這次我不可能再拿掉這個孩子了！我每次都會夢見他們哭著問我說：媽咪妳為什麼不要我們？那種痛真的沒有人能懂！你知道嗎？」

貼文曝光後，網友紛紛留言「3萬自己都也養不活了，怎麼養小孩。避孕很重要」、「單親媽媽不丟臉，丟臉的是你，不自愛拿三次還不避孕，這種男人你還要？你真的對不起你自己和小孩」、「生小孩簡單，之後如何養育才是重點」、「妳還是別生吧！連這種事情都可以產生三次，如何養育孩子」。

（圖／翻攝自匿名公社）

▲該名女網友在臉書發文。（圖／翻攝自匿名公社）

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