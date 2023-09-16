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金針菇25元「女方吃的」不能AA！他曝極致AA男算帳明細：奇觀

▲▼情侶,吵架,分手,冷戰。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO貼出極致AA男，令眾人也搖頭。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

許多情侶、夫妻相處會採「AA制」，但若太計較，不免令人傻眼。就有網友轉傳訊息截圖，「最強男友AA極致！」只見當中有串落落長的金錢明細，包括484元麵錢、97元訂閱串流影音費用、吃火鍋278元、點金針菇25元等細項。其中，原PO爆料，「金針菇25是女方自己吃的，所以不能AA喔！」話題引發議論。

一位網友在「●【爆廢公社】●」貼出訊息截圖，其中左邊一方傳訊「養我」、「油錢你看多少，再跟我算喔」，可以推測應為女方。值得注意的是，下面有一長串金錢明細，詳細記下兩人花費，「1300/2=650」、「484（麵）+75（停車）+30（停車）+1880（私廚料理）+500（私廚料理）+616（加油）+520（加油）+200（Etag）+40（Uber）+278（火鍋）+25（金針菇）+97（影音串流平台）=4745」、「4745-2204（房費）=2541」、「2541-1237（燒肉）=1304」、「2125/2=1062.5」。

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後面還有一筆費用有加上人名，應為計算女方須付費用，「1304+1062.5+200（Etag）+20（停車）+410（海產）=2996.5」、「2995-650=2345」。

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

▲明細一曝全看傻。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

原PO就在文中直呼，這是「最強男友AA極致」，甚至封男方「#AA金針菇男孩」，並解釋「金針菇25（元）是女方自己吃的，所以不能AA喔！」又爆料男方自稱家裡很有錢，每年流水帳是以億為單位在算的。他也指出，自己不是苦主，但也不用為女方擔心，「#男方偷吃後已分手不用嘴」、「#單純給你們看世界奇觀」。

截圖一出，留言處也看傻，紛紛吐槽，「金針菇明天拉出來還給你，要不要退25」、「這帳看著真累人」、「金針菇大出來還給他」、「如果金針菇兩個都有吃，他可能還會算全部幾根，然後女生吃幾根，再去加減乘除。」還有人直酸，「其實他算便宜了！2996.5他只有算2995欸！大家都沒看到他默默打折的地方嗎？」

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